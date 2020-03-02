В Роспотребнадзоре рассказали, как укрепить иммунитет

Иммунитет формируется еще до рождения человека. Существует врожденный иммунитет и приобретенный (активный, пассивный).
Негативно на иммунитет влияют, в частности, длительные стрессы, нерациональное питание, перенесенные травмы, операции, а также вредные привычки.
Сохранить иммунитет помогут здоровое питание, здоровый сон не менее восьми часов в сутки, закаливание и подвижный образ жизни.
«По данным ВОЗ, всего 10% людей обладают иммунитетом, который защищает их практически от всех заболеваний. Еще 10% имеют врожденный иммунодефицит: они болеют очень часто», — сказано на сайте Роспотребнадзора. У 80% иммунитет зависит от условий жизни и ее образа.
Напомним, ранее медики рассказали, какие продукты губят иммунитет.