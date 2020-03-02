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В Роспотребнадзоре рассказали, как укрепить иммунитет

Способность организма защищаться от вредных микроорганизмов на 50% зависит от образа жизни, который ведет человек. Специалисты Роспотребнадзора объяснили, как повысить эффективность своей иммунной системы, пишут «Известия».

Микроскоп, ученые.
Микроскоп, ученые.
СС0

Иммунитет формируется еще до рождения человека. Существует врожденный иммунитет и приобретенный (активный, пассивный).

Негативно на иммунитет влияют, в частности, длительные стрессы, нерациональное питание, перенесенные травмы, операции, а также вредные привычки.

Сохранить иммунитет помогут здоровое питание, здоровый сон не менее восьми часов в сутки, закаливание и подвижный образ жизни.

«По данным ВОЗ, всего 10% людей обладают иммунитетом, который защищает их практически от всех заболеваний. Еще 10% имеют врожденный иммунодефицит: они болеют очень часто», — сказано на сайте Роспотребнадзора. У 80% иммунитет зависит от условий жизни и ее образа.

Напомним, ранее медики рассказали, какие продукты губят иммунитет.

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