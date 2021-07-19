В России испытали космическое кресло, которое пока что слишком тяжелое для полета

Поздняков отметил, что кресло, которое установят в перспективный российский космический корабль «Орел», предназначенный для полетов к Луне, в ходе испытаний подтвердило свои характеристики.
«Проведено несколько сбросов массо-габаритного макета кресла. Подтверждено, что амортизация работает, параметры кресла выбраны правильно. Сейчас по требованию заказчика мы работаем над снижением массы кресла», — отметил он.
Ранее сообщали, что пилотируемый космический корабль «Орел» оказался на 2 тонны тяжелее, чем закладывалось в условия по разработке.
Позже стало известно, что разрабатывается облегченная версия корабля, которая получила условное название «Орленок».
Разработка нового российского космического корабля «Орел» (ранее назывался «Федерация») ведется уже 12 лет.
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин неоднократно заявлял, что «Федерация» получит новое мужское имя вместо женского. Одна из идей — называть новые космические корабли по реестру первых кораблей, построенных Петром I: «Орел», «Флаг», «Аист».
Изначально первый испытательный запуск корабля в беспилотном варианте планировали на 2015 год, а первый пилотируемый полет — на 2018 год. Однако эти планы многократно менялись.
Высадку российских космонавтов на Луну планировали на 2029 год. Но после дату перенесли на 2031−2034 годы.