В России испытали космическое кресло, которое пока что слишком тяжелое для полета

Гендиректор Научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Поздняков рассказал РИА «Новости» про успешное испытание кресла для лунного космического корабля «Орел».

Поздняков отметил, что кресло, которое установят в перспективный российский космический корабль «Орел», предназначенный для полетов к Луне, в ходе испытаний подтвердило свои характеристики.

«Проведено несколько сбросов массо-габаритного макета кресла. Подтверждено, что амортизация работает, параметры кресла выбраны правильно. Сейчас по требованию заказчика мы работаем над снижением массы кресла», — отметил он.

Ранее сообщали, что пилотируемый космический корабль «Орел» оказался на 2 тонны тяжелее, чем закладывалось в условия по разработке.

Позже стало известно, что разрабатывается облегченная версия корабля, которая получила условное название «Орленок».