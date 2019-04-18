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В России появится отечественная вакцина от пяти заболеваний

В Минздраве России зарегистрировали первую отечественную пентавакцину для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита B и гемофильной инфекции, сообщает «Пятый канал».

Укол. Прививка.
Укол. Прививка.
СС0

Педиатр-иммунолог Алексей Бессмертный отметил, что благодаря вакцине снизится количество инъекций, которые вводят ребенку. По его словам, раьнше в некоторых случаях это было три разных укола, а сейчас это одна инъекция.

Врач также сообщил, что ранее отечественной вакцины для профилактики гемофильной инфекции не было. Использовали зарубежные аналоги, которые не были включены в бесплатную систему ОМС.

Напомним, ранее стало известно, что российские и австрийские ученые разрабатывают первую в мире вакцину от аллергии на березу. Сейчас вакцина находится на стадии доклинических испытаний. Она предназначена для профилактики и терапии.

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