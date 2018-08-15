В Сибири будут создавать пчел-роботов

Уже в следующем году созданием роботизированных пчел займутся ученые из Томска, пишет ТАСС.

В Томском политехническом университете (ТПУ) считают, что это поможет решить проблему опыления выращиваемых в теплицах культур. Рой беспилотников для опыления растений особенно будет актуален для клубники.

Сейчас для опыления на больших площадях используют шмелей — зимой они летают при инфракрасном свете, имитирующим солнечное тепло, но весной вся шмелиная семья может улететь на волю. Это оказывается затратным для производителей, так как стоимость одной семьи — около 500 долларов.

Планируется, что роботы-пчелы будут не больше ладони, рассказал директор Инженерной школы новых производственных технологий ТПУ Алексей Яковлев.

Ученые разработают этих пчел, алгоритмы и программы управления ими, а также оптические системы и методы распознавания изображений для точного позиционирования. Опытные образцы будут довольно больших размеров.

Для создания первой партии из 100 роботов требуется около 100 млн рублей. Идут поиски инвестора.