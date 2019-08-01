В Сибири на кладбище динозавров нашли кости неизвестного хищника

Ученые нашли динозавра-хищника неизвестного вида. Исследователи предполагают, что он был из семейства дромеозаврид.
Кроме того, на этом участке палеонтологи нашли когтевую фалангу пситтакозавра и мелкие фрагменты костей неизвестных динозавров.
«Кладбище динозавров» находится на территории Шестаковского археологического комплекса, сообщает russia.travel. Его обнаружили в 1953 году. Ученые нашли здесь кости более 500 видов динозавров. Кроме того, на этой территории открыли ранее не известный миру вид динозавра, который назвали пситтакозавром сибирским.