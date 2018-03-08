Очевидцы: по Бийску катаются динозавры

В сообществе "Бийск" опубликовали фотографию, как на грузовике перевозили динозавров. После этого жители города стали публиковать свои фотографии после встречи с "гуляющими динозаврами".
Динозавры в Бийске. Фото: Александр Ступарь, сообщество "Бийск".
Динозавры в Бийске. Фото: Ольга Банина, сообщество "Бийск".
Динозавры в Бийске. Фото: Игорь Бушмелёв, сообщество "Бийск".
По словам бийчан, динозавров везли на 2 этаж торгово-развлекательного центра "Ривьера". Однако на сайте молла такой информации нет. Похоже, что динозавры — станут частью выставки.
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