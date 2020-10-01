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1 октября
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В знаменитой алтайской пещере нашли человеческий зуб возрастом 250 тысяч лет

Зуб возрастом 250 тысяч лет нашли на Алтай в Денисовой пещере, сообщил сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН Михаил Шуньков. Он, возможно, принадлежал денисовскому человеку, рассказывает информационное агентство «Красная весна».

Раскопки в Денисовой пещере в 2010 году.
Раскопки в Денисовой пещере в 2010 году.
Олег Богданов

Ученый рассказал, что за последний год удалось найти четыре находки, возраст которых датируют в пределах от 120 тысяч лет до 250 тысяч лет.

Древнейший найденный образец — это зуб-моляр. Помимо этого, найдет молочный зуб-моляр и части бедренной и лучевой кости денисовского человека.

Отметим, для денисовского человека характерен определенный набор белков, которого нет у иных представителей гоминид. Следы ДНК денисовцев прослеживаются у некоторых предствителей народов Австралии, Азии и Меланезии.

Денисова пещера расположена в 40 километрах от села Солонешное. В 2008 году новосибирские археологи нашли здесь несколько фрагментов костей человека.

Оказалось, это новый, ранее неизвестный вид человека — не неандерталец и не Homo sapiens. Находка подтвердила гипотезу о том, что знаменитый «денисовский человек» жил здесь не 50 тысяч лет назад, как считалось раньше, а 250−300 тысяч.

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