5 грандиозных тайн, раскопанных археологами на Алтае

1. Алтайская принцесса, или белая госпожа
В 1993 году в разграбленном кургане на плато Укок обнаружили мумифицированные останки забальзамированной 25-летней девушки. Находку назвали одной из самых значимых в археологии второй половины ХХ века.
Она была одета в шелковую рубашку, шерстяную юбку, на голове был парик и головной убор. На левой руке — четыре татуировки, самая крупная из них — олень с клювом грифона и рогами козерога.
Исследования показали: девушка болела раком груди и перенесла остеомиелит бедренных костей. За несколько месяцев до смерти она, вероятно, упала с лошади и оказалась прикована к постели.
Жители Республики Алтай считали, что это — хранительница покоя Ак Кадын («Белая госпожа»), которая была «одной из жриц, охранявших пуповину Земли». Они требовали в суде ее захоронить — из-за того, что ученые извлекли ее из могилы, якобы случаются всевозможные бедствия. Но в 2016 году суд отказался удовлетворить иск.
«Алтайская принцесса» сейчас хранится в Национальном музее в Горно-Алтайске.
2. Новый вид человека
В 2008 году новосибирские археологи нашли в Денисовой пещере (что в 40 километрах от села Солонешное) несколько фрагментов костей человека. Оказалось, это новый, ранее неизвестный вид человека — не неандерталец и не Homo sapiens.
Находка подтвердила гипотезу о том, что знаменитый «денисовский человек» жил здесь не 50 тысяч лет назад, как считалось раньше, а 250−300 тысяч.
В дальнейшем в Денисовой пещере на Алтае нашли древний карандаш (кусочек красного железняка), крупный фрагмент диадемы возрастом около 45−50 тысяч лет, браслет, которому приблизительно 50 тыс. лет, иголку с ушком из рыбьей кости и многое другое.
Находки в пещере стала подтверждением еще одной гипотезы — о том, что Алтай и прилегающие к нему территории в древности были связующим звеном между Востоком, Средней Азией и Средиземноморьем.
3. Петроглифы
Гигантский комплекс наскальных рисунков в Кош-Агачском районе Республики Алтай (петроглифы долины Елангаш) открыл еще в далеком 1881 году направленный на строительство Чуйского тракта инженер М. А. Брещинский.
Десятки тысяч петроглифов можно увидеть на обеих берегах реки Елангаш на протяжении 18 километров в полосе шириной до 1,5 километров. Самые типичные сюжеты — сцены охоты и охотничьих животных — козел, баран, лось, олень, бык, як, конь, верблюд, лось, снежный барс и другие животные, всадники, лучники, навьюченные животные и воины.
По мнению одних исследователей, такое количество изображений объясняется нахождением тут сакрального святилища в разные эпохи. По мнению других, долина была в древности частью пути из Монголии в Сибирь.
Новые петроглифы находили на Алтае и в наше время. К примеру, в 2018 году обнаружили валун с изображением 28 фигур оленей, козлов, быков и человека эпохи бронзы — второй половины II тыс. до нашей эры.
4. Скифы
Ученые не раз утверждали, что непобедимые скифы, которые господствовали на пространствах Евразии в середине первого тысячелетия до нашей эры, произошли от алтайских народов. Это подтвердили и недавние генетические исследования.
А вот археологи в этом давно не сомневались, так как находили следы их жизни на Алтае. Еще в 1920-е годы археологи обнаружили на окраине села Красный Яр в Советском районе курганный могильник скифской эпохи (VI-V века до нашей эры). Правда, в годы освоения целины насыпи курганов распахали.
Уже в XXI веке алтайские ученые нашли в Советском районе захоронение скифского воина с конем, знаменитый скифский меч и многое другое.
Захоронения скифских времен находят и в Первомайском районе в районе села Фирсово. Так, несколько лет назад нашли захоронение женщины, а в нем — косметический набор, что редко встречается в могилах простолюдинок.
5. Колыбель человечества
Карама — древнейшая стоянка на территории России, подтвержденный возраст которой оценивается от 800 тысяч до 1 миллиона лет до нашей эры. Археологи считают: она свидетельствует о заселении территории Алтая человеком другого, не современного, вида: Homo erectus.
Здесь найдены самые древние в истории человечества галечные орудия, которые по своему облику наиболее близки к олдувайским африканским находкам.
Открытие этой стоянки стало одним из ярчайших событий в мировой археологии начала XXI века.