5 грандиозных тайн, раскопанных археологами на Алтае

Алтай называют настоящим раем для археологов. Здесь — одна из зон происхождения человека. Через Алтай проходили пути миграции людей с доледникового периода — эта земля буквально напичкана богатствами. августа в День археолога вспоминаем, какие они сделали здесь открытия.

1. Алтайская принцесса , или белая госпожа

В 1993 году в разграбленном кургане на плато Укок обнаружили мумифицированные останки забальзамированной 25-летней девушки. Находку назвали одной из самых значимых в археологии второй половины ХХ века.

Она была одета в шелковую рубашку, шерстяную юбку, на голове был парик и головной убор. На левой руке — четыре татуировки, самая крупная из них — олень с клювом грифона и рогами козерога.

В Германии воссоздали облик современницы знаменитой принцессы Кадын. praeparator. ch

Исследования показали: девушка болела раком груди и перенесла остеомиелит бедренных костей. За несколько месяцев до смерти она, вероятно, упала с лошади и оказалась прикована к постели.

Жители Республики Алтай считали, что это — хранительница покоя Ак Кадын («Белая госпожа»), которая была «одной из жриц, охранявших пуповину Земли». Они требовали в суде ее захоронить — из-за того, что ученые извлекли ее из могилы, якобы случаются всевозможные бедствия. Но в 2016 году суд отказался удовлетворить иск.

«Алтайская принцесса» сейчас хранится в Национальном музее в Горно-Алтайске.

Денисова пещера. altairegion22.ru

2. Новый вид человека

В 2008 году новосибирские археологи нашли в Денисовой пещере (что в 40 километрах от села Солонешное) несколько фрагментов костей человека. Оказалось, это новый, ранее неизвестный вид человека — не неандерталец и не Homo sapiens.

Находка подтвердила гипотезу о том, что знаменитый «денисовский человек» жил здесь не 50 тысяч лет назад, как считалось раньше, а 250−300 тысяч.

Раскопки в Денисовой пещере в 2010 году. Олег Богданов

В дальнейшем в Денисовой пещере на Алтае нашли древний карандаш (кусочек красного железняка), крупный фрагмент диадемы возрастом около 45−50 тысяч лет, браслет, которому приблизительно 50 тыс. лет, иголку с ушком из рыбьей кости и многое другое.

Находки в пещере стала подтверждением еще одной гипотезы — о том, что Алтай и прилегающие к нему территории в древности были связующим звеном между Востоком, Средней Азией и Средиземноморьем.

Петроглифы долины Елангаш в Кош-Агачском районе Республики Алтай. sailugem.ru

3. Петроглифы

Гигантский комплекс наскальных рисунков в Кош-Агачском районе Республики Алтай (петроглифы долины Елангаш) открыл еще в далеком 1881 году направленный на строительство Чуйского тракта инженер М. А. Брещинский.

Десятки тысяч петроглифов можно увидеть на обеих берегах реки Елангаш на протяжении 18 километров в полосе шириной до 1,5 километров. Самые типичные сюжеты — сцены охоты и охотничьих животных — козел, баран, лось, олень, бык, як, конь, верблюд, лось, снежный барс и другие животные, всадники, лучники, навьюченные животные и воины.

Петроглифы долины Елангаш в Кош-Агачском районе Республики Алтай. sailugem.ru

По мнению одних исследователей, такое количество изображений объясняется нахождением тут сакрального святилища в разные эпохи. По мнению других, долина была в древности частью пути из Монголии в Сибирь.

Новые петроглифы находили на Алтае и в наше время. К примеру, в 2018 году обнаружили валун с изображением 28 фигур оленей, козлов, быков и человека эпохи бронзы — второй половины II тыс. до нашей эры.

Петроглифы долины Елангаш в Кош-Агачском районе Республики Алтай. sailugem.ru

4. Скифы

Ученые не раз утверждали, что непобедимые скифы, которые господствовали на пространствах Евразии в середине первого тысячелетия до нашей эры, произошли от алтайских народов. Это подтвердили и недавние генетические исследования.

А вот археологи в этом давно не сомневались, так как находили следы их жизни на Алтае. Еще в 1920-е годы археологи обнаружили на окраине села Красный Яр в Советском районе курганный могильник скифской эпохи (VI-V века до нашей эры). Правда, в годы освоения целины насыпи курганов распахали.

Скифский воин с конем , обнаруженный в Алтайском крае. altairegion22.ru

Уже в XXI веке алтайские ученые нашли в Советском районе захоронение скифского воина с конем, знаменитый скифский меч и многое другое.

Захоронения скифских времен находят и в Первомайском районе в районе села Фирсово. Так, несколько лет назад нашли захоронение женщины, а в нем — косметический набор, что редко встречается в могилах простолюдинок.

Древнейшая стоянка Карама в Алтайском крае. gorno-altaisk.ru

5. Колыбель человечества

Карама — древнейшая стоянка на территории России, подтвержденный возраст которой оценивается от 800 тысяч до 1 миллиона лет до нашей эры. Археологи считают: она свидетельствует о заселении территории Алтая человеком другого, не современного, вида: Homo erectus.

Здесь найдены самые древние в истории человечества галечные орудия, которые по своему облику наиболее близки к олдувайским африканским находкам.

Открытие этой стоянки стало одним из ярчайших событий в мировой археологии начала XXI века.