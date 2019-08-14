Зачем археологи создали в горах Алтая крупнейший центр научно-исторических реконструкций

В Чарышском районе Алтая, в 30 километрах от села Сентелек появился крупнейший центр исторических реконструкций под открытым небом. Ученые уже нашли в этих местах древние кладбища и поселения, а также уникальные осколки керамики. Более 300 волонтеров съехались сюда, чтобы поучаствовать в уникальных археологических экспериментах.

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Деревни и кладбища

Руководитель экспедиций и председатель Алтайского археологического общества Михаил Сафронов мечтал об таком центре давно.

В разных местах долины реки Межеумок археологи нашли старые кладбища. Теперь в задачах до конца сентября — изучение всего урочища в течении реки. Алтайские археологи оказались здесь первыми — эти места ранее никто и никогда не исследовал.

По словам Михаила Сафронова, исследования будут проводить постепенно, по закону они проходят в несколько этапов: разведка, вскрытие, археологические раскопки и так называемые аварийные раскопки, когда «можно пригнать трактор».

В этом году археологи только начали исследования, места будущих раскопок «зачищены по всем правилам и выглядят идеально», ученые фиксируют каждый слой и ведут полевые дневники.

Кандидат исторических наук Сергей Ситников обнаружил неподалеку от лагеря поселение скифского времени, оно датируется первым тысячелетием до нашей эры. Здесь же нашли следы нескольких каменных конструкций, которые предполагают захоронения.

Михаил Сафронов,

председатель Алтайского археологического общества:

Найденные каменные конструкции тяжело датировать, но Сергей Михайлович Ситников — настоящий эксперт. Это он лично открыл новую археологическую культуру в Хабарском районе края. Так что я не удивлюсь, если он здесь «накопает» какое-нибудь грандиозное открытие.

Главная находка

Пока та керамика, которую обнаруживают ученые в Чарышском районе, «вроде похожа» на подобные находки в других регионах, но имеет существенные отличия. «Это значит, что это либо локальный вариант какой-то древней культуры, либо культура ранее вообще неизвестная», — говорит Михаил Сафронов.

Но самая главная находка этого лета — не археологическая, а из области палеонтологии. На берегу реки обнаружили фрагмент камня, который оплавился и впаял в себя древнейших существ, которые обитали на дне мирового океана. По сути это лава с элементами доисторической «живности».

«Этому камню миллиарда три лет, — говорит Сафронов. — Помимо частей живых организмов, там есть и один целый, окаменелый».

Центр исторических реконструкций в Чарышском районе. altapress.ru.

Идеальное место

Прошлым летом лагерь археологов стоял возле реки Теплой, но по многим причинам его надо было переносить в другое место. Осенью 2018 года, на День учителя Михаил Сафронов приехал в долину Межеумка на рыбалку. Он отошел от машины на полтора метра и сразу нашел древнее каменное орудие. Если бы он не был археологом, то, скорее всего, наступил бы на него и не заметил.

Сафронов показал находку коллегам, и все поняли, что место идеально для нового лагеря. Помимо большого научного интереса (лагерь расположен вблизи уже открытых и еще неизведанных памятников археологии), он привлекает и удобством — здесь есть протока для мытья посуды, неподалеку от маленького озера есть ключи с чистой питьевой водой, река достаточно мелкая для безопасного купания.

Центр исторических реконструкций в Чарышском районе. altapress.ru.

Волонтер науки

Проект Алтайского археологического общества «Волонтер науки: летний научно-образовательный лагерь» получил поддержку Фонда президентских грантов в размере 2,8 млн рублей. На эти средства в лагерь закупили все необходимое — новейшие палатки, спальники, одеяла и многое другое.

На сегодняшний день Алтайское археологическое общество — это самый большой научный волонтерский отряд Сибири.

Если в прошлом году ориентировались на археологию и экологию, то в этом году круг интересов расширился: этнография, краеведение, геология, исторические реконструкции. Каждый, кто оказался в лагере в этом году, смог выбрать собственное направление и провести настоящую научную работу.

Центр исторических реконструкций в Чарышском районе. vk.com/altarheologia.

Археологические эксперименты

Год назад ученые лишь показали волонтерам и школьникам древние памятники Алтая, теперь лагерь стал по настоящему образовательным, с упором на экспериментальную археологию, когда можно не только потрогать древние артефакты, но и воссоздать их.

Михаил Сафронов,

председатель Алтайского археологического общества:

У нас во втором сезоне один мальчик делал наконечники стрел по древним образцам. И даже сделал лук. Из него, конечно, нельзя убить оленя, но утку вполне можно. Так что реконструкция частично удалась. Пытались разжигать костер с помощью двух палок. Не могу похвастаться, что удалось. Это только в голливудских фильмах все бывает мгновенно. Но мы учимся.

Фрагменты древней керамики, найденные на берегах Чарыша, вдохновили археологов и волонтеров реконструировать изделия «домашнего» обихода и искусства далеких предков. В лагере воссоздали юрту, аил и шалаш древних поселений, а также тюркский курган эпохи средневековья. «Я много раз раскапывал такие курганы, — говорит Сергей Ситников. — Но в точности воссоздавать их еще не приходилось».

Ученые, добровольцы и гости лагеря встретились с местными жителями — старожилами, познакомились с культурой коренного населения района, исследовали фольклор, традиции и обряды. В лагере организовали экспедицию по поиску ранее существовавших деревень Чарышского района с участием известного алтайского краеведа Вадима Бородаева.

Центр исторических реконструкций в Чарышском районе. vk.com/altarheologia.

В первозданный Алтай

Проект собрал в долине Межеумка десятки волонтеров со всей России — сюда приехали из Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Мурманска, Перми, Ярославля.

В прошлом году лагерь посещали зарубежные волонтеры из Германии и Китая, в этом году к ним присоединились добровольцы из Казахстана и Франции. На вопрос «зачем вы здесь» все отвечают примерно одинаково: «Хотим в настоящую экспедицию, в первозданную чистоту». Всего в лагере побывает больше 350 добровольцев.

Михаил Сафронов,

председатель Алтайского археологического общества:

У нас вечно нет денег, у кого-то даже на хлеб не хватает. А приезжающие думают, что тут руку протяни — и вот тебе экологически чистейшее масло, молоко, сыр Алтая. И очень удивляются, что, в общем-то, депрессивный регион имеет такие богатства.

В приглашении на Гудсерфере организаторы проекта обещали «полное аутентичное погружение в исследуемые исторические эпохи». Но вряд ли кто-то из пожелавших приехать сюда предполагал, насколько все будет «полным».

Центр исторических реконструкций в Чарышском районе. altapress.ru.

Прелести и трудности

Михаил Сафронов,

председатель Алтайского археологического общества:

Экспедиции — это для смелых. Они раскрывают истинную суть человека. Здесь человек узнает себя и открывается сообществу товарищей, коллег, становится для них «видимым», как говорят археологи: в поле человек весь как на ладони, здесь ничего не скроешь.

Поэтому кто-то не может усидеть на месте и всегда готов прийти на помощь товарищам, а кто-то ноет и бесцельно слоняется по лагерю. Впрочем, вторые очень быстро примыкают к первым.

Преподаватели, школьники и студенты, несмотря на удобства лагеря, терпят все «прелести» дикой жизни — готовят еду на костре и поливаются средствами от комаров, клещей и мошек. В этих местах живут ядовитые змеи-щитомордники, неподалеку от лагеря бродят косули и дико ревут по ночам.

Мгновенная смена погоды — еще одна примета этих мест и большое испытание. Дикая жара сменяется затяжным дождем, и тогда никто не может выехать из долины даже до ближайшей деревни за хлебом; весь лагерь меняет купальники на теплые куртки и брезентовые дождевики.

Центр исторических реконструкций в Чарышском районе. altapress.ru.

Зато есть возможность пить ароматный чай из собственноручно собранных трав, купаться в озере, засыпать под шум реки и горстями есть дикие ягоды. Ребята из крупных городов испытывают в этих красивейших местах настоящий восторг.

Михаил Сафронов говорит, что планирует сделать центр исторических реконструкций стационарным культурным объектом, доступным для массового посещения.