Могу копать, могу не копать. Археолог рассказал, как ищут настоящие древние клады на Алтае

Михаил Сафронов хотел стать космонавтом, а стал археологом. Зимой он точит лопаты, летом ездит по всему краю «искать камни среди камней». Он крестится на тушенку и знает сто способов приготовить обед из ничего. Создатель Алтайского археологического общества знает, что где-то совсем рядом зарыто все золото Чингисхана, и верит, что Алтай — центр Земли.

Полный рот комаров

Когда Сафронов понял, что здоровье не позволит ему полететь к Альфа Центавре, он сосредоточился на второй своей страсти — истории. Но и этот путь оказался с терниями: в педагогический он поступил только с четвертого раза, а после первого курса попал на практику на берег Гилевского водохранилища в Третьяковском районе — не самое приятное место.

Михаил Сафронов,

председатель Алтайского археологического общества:

Там 40 градусов в тени. Комаров — рот открыл и уже позавтракал. Палатки эти брезентовые. Клещи. Рядом пасека с пчелами. Настоящий кошмар.

Но там Сафронов сделал свое первое открытие — нашел древние литейные формы. Он и искать-то ничего не собирался, и вообще, на рыбалку пошел.

«Сижу на бережку, волна на камень набежала, отошла, а отражение осталось. Это бронза, без вариантов, — говорит Сафронов. — С этой секунды и навсегда я стал археологом. Аж руки затряслись».

Будни археологов в Алтайском крае. altarheologia.com.

Эти формы теперь хранятся в музее педагогического университета. Хотели отдать в Эрмитаж. Откровенно говоря, лучше бы отдали, потому что кто на них в педагогический пойдет смотреть, кроме самого Сафронова. Он по этому поводу очень сокрушается.

Археологам за эту «вредность» профессии даже спирт выдают. На самом деле, он нужен чтобы консервировать останки. Но кто же осудит за «снятие стресса» человека, который все лето человеческие косточки перебирает. «Он отвратительный, этот спирт, — говорит Сафронов. — Как вспомнишь, так вздрогнешь. Даже огурцы не спасают».

«Хищник»

Большинство находок Михаила случайные. К восхищенным вопросам «Да как ты это делаешь!?» он уже привык. В ход идут элементарная логика, знания и очень хорошее зрение. Среди груды никчемных камешков археолог способен найти настоящие сокровища.

Михаил Сафронов,

председатель Алтайского археологического общества:

Я как будто сканирую мозгом поверхность, и раз! — частота меняется. Как в «Хищнике». Но если более приземлено, то, например, в горах нет круглых камней, там они все сколотые. А если ты видишь гальку, значит, ее кто-то принес. Я все время нахожу деньги. И если кто-то что-то потерял в поле, зовут меня.

Наверное, это дар. Отличный, кстати, для археолога.

Есть ли смысл

Многим кажется совершенно непонятным, зачем нужно перетаскивать тысячи ведер земли ради пары глиняных черепков. Сафронов говорит, что «это огонь внутри, который не гаснет, и желание быть первым».

Михаил Сафронов. altarheologia.com.

Однажды ему позвонил известный барнаульский историк Вадим Бородаев и говорит: «Я тут перелистывал отчеты геологов за 1957 год…» «У меня такая пауза была, — вспоминает Сафронов. — Понимаете, нормальный человек на выходных чай пьет, сериалы смотрит. А он перелистывает отчеты геологов за весь XX век. Одну строчку они там черканули про Владимировку, это в Чарышском районе. Он говорит: «Пойдем туда».

Я думаю: нет ни фотографий местности, ни точного описания — в общем, два локтя по карте; идти туда не знаю куда как минимум семь дней по тайге и лугам, потом забраться на гору к вечной мерзлоте, чтобы искать камни среди камней. И вслух говорю: «Конечно, пойдем».

Так в 2004 году был открыт древнейший в Сибири медный рудник.

Самоубийство мамонта

Археологи исследуют дописьменный период развития человечества, о котором можно судить только основательно порывшись в земле — других источников информации просто нет. Так что, если они не расскажут миру, как там все было устроено, то никто и не узнает правды.

Будни археологов в Алтайском крае. altarheologia.com.

Михаил Сафронов,

председатель Алтайского археологического общества:

Только в мультиках показывают, что на мамонта охотятся с копьем. Вы со своим копьем для него, как хомячок с зубочисткой. Я вот не расстроюсь, если на меня нападет стайка хомячков с зубочистками. А если разозлюсь, то еще и пнуть могу. Поэтому на самом деле мамонтов загоняли в специально построенные лабиринты из травы. Ее поджигали, чтобы испуганное животное мчалось именно туда, куда надо. Кости мамонтов часто находят у обрывов. Потому что единственная возможность его завалить — это заставить покончить жизнь самоубийством.

Пуп Земли

Алтай — настоящий рай для археологов. Здесь — одна из зон происхождения человека и действительно центр земли. Через Алтай проходили пути миграции людей с доледникового периода, поэтому земля напичкана богатством.

Известно, что сначала древние люди из нынешней европейской части мигрировали от холода в сторону современной Индии, а потом шли обратно. Афанасьевцы принесли на Алтай культуру обработки металла. Андроновцы стали первыми обрабатывать золото. Потом были скифы. Позже здесь проходили все кочевые народы — гунны, тюрки, монголы, и каждый оставил следы своей культуры на Алтае.

Будни археологов в Алтайском крае. altarheologia.com.

Михаил Сафронов,

председатель Алтайского археологического общества:

Это все сейчас обрастает мистификациями. Один «Рен-ТВ» чего стоит. Все играют на интересе к древностям, например, к славянской культуре. До фанатизма доходит. Людей, которые верят в Велесову книгу*, надо жечь на кострах, извините. И знаете, что обидно — мои находки подтверждают некоторые совершенно дебильные теории. Например, что индоевропейцы были превосходящей расой в свое время. Гитлер бы, наверное, мне руку сейчас пожал.

Трактористы и суслики

В поисках алтайских древностей археологам помогают трактористы, у них артефакты в буквальном смысле из-под плуга сыплются.

Тракторист обязательно расскажет о находке местному учителю или библиотекарю. Или полицейскому. Или никому не скажет, но на какой-нибудь гулянке проболтается.

Будни археологов в Алтайском крае. altarheologia.com.

Каждый год в мае, когда все нормальные люди жарят шашлыки, археологи едут в такие места на разведку — проверить, можно ли там провести экспедицию. В принципе, это не отменяет шашлыки.

Этим летом таким местом стала долина между Сентелеком и Березовкой в Чарышском районе. Река Теплая в мае была полноводная, так что у берегов ничего не нашли. Зато обследовали норы: из одной крот выкинул кусок керамики, и перспектива стала очевидна.

Суслики, бывает, выбрасывают и золотые украшения: они лежат прямо на кучах грунта. Правда, древнее золото вовсе не похоже на то, что есть в ювелирном, и если ты не археолог, то, скорее всего, пройдёшь мимо.

Большая находка

Будни археологов в Алтайском крае. altarheologia.com.

В этом году под конец экспедиции на берегу Теплой нашли что-то вроде каменного топора. Теперь спорят: этим орудием пользовались за миллион лет до нашей эры или чуть попозже. «Может быть, ашельская культура, — предполагает Сафронов. — Это ранний палеолит, примерно полтора миллиона лет назад».

Судя по обработке, оно невероятно примитивно. На камне видны сколы, его специально стачивали, чтобы сделать что-то похожее на тесак. И это было явно до того, как человек научился использовать дерево, керамику или кости животных. Видно, что оно сделано специально по руке. Но у современного человека для этого орудия слишком маленькая ладонь.

Таких загадок на Алтае хватит на многие поколения археологов.

Клуб археологов

Будни археологов в Алтайском крае. altarheologia.com.

Михаил Сафронов 17 лет подряд преподавал историю в педагогическом колледже и возил студентов в экспедиции по всему краю, пока новый директор не убрал эти экспедиции из учебного плана. Пришлось уйти. Сафронов с коллегами решил открыть археологическое общество, которое бы объединило молодых археологов без званий и больших должностей.

Если нет юридического лица, невозможно получить Открытый лист — документ, позволяющий вести раскопки и исследования. В университетах это имеет право делать только завкафедрой или декан профильного факультета, поэтому всем остальным археологам работать непросто.

Михаил Сафронов,

председатель Алтайского археологического общества:

У меня не было денег на регистрацию. Жена говорила, что я ненормальный: взять 30 тысяч из семейного бюджета. Мы оба, на минутку, историки и краеведы. Не миллионеры, в общем. Но все же мечта исполнилась. Каких-то четыре месяца ада и два вагона бумаг, и мое юридическое дитя в 2016 году было зарегистрировано.

Одни убытки

В то, что Сафронову дадут заветный Открытый лист на исследование в Чарышском районе, да еще и деньги, никто не верил. Но прошедшим летом он выиграл сразу два гранта — губернаторский и президентский.

Благодаря им удалось купить палатки и карематы, разбить лагерь и собрать в Чарышском районе добровольческий молодежный отряд в 317 человек со всей России, Германии и Китая.

Будни археологов в Алтайском крае. altarheologia.com.

Всю свою «грантовую зарплату» в 8,7 тыс. рублей археолог потратил на картошку и хлеб, волонтеров надо было кормить, а сами они — не очень платежеспособные люди. Коллеги Сафронова, археологи Роман Белоусов и Сергей Ситников, работали в лагере буквально за тарелку супа. По итогам экспедиции выяснилось, что все они не только не заработали, но и ушли в глубочайший минус.

В следующем году Михаил рассчитывает ни много ни мало на президентский грант в 3 млн. рублей. Пару недель назад он подал заявку и уже начал мечтать.

Знания и ножи

Летом 2019 года Алтайское археологическое общество постарается взять Открытый лист на раскопки хотя бы одного кургана, того, что ближе к лагерю на Теплой.

Если это получится, то археологам удастся полностью воссоздать быт людей, которые жили здесь тысячи лет назад — как они вели хозяйство, разводили ли скот или охотились и что ели на завтрак. Если найдут посуду с орнаментами, то смогут понять, во что они верили и как понимали устройство мира.

Будни археологов в Алтайском крае. altarheologia.com.

Сафронов мечтает создать здесь настоящий центр исторических реконструкций. Абсолютно эксклюзивный. Чтобы можно было ножиком, отлитым вчера по технологиям древних людей, почистить картошку и сварить суп именно в таком горшке, в каком варили они.

Нытикам тут не место

Михаил говорит, что прежде всего он педагог, и, как бы это пафосно не звучало, его миссия — нести свет знаний. Не у всех экспедиций есть большая научная ценность. Но главное то, что каждый год все больше молодых людей интересуются историей края. По итогам этого лета два десятка школьников, побывавших в лагере, хотят поступить на исторические факультеты.

Удивительным образом Сафронову удается «договориться» с любой неженкой-принцессой и самым привередливым нытиком — и влюбить их в археологию. Хотя и без происшествий не обходится.

Михаил Сафронов,

председатель Алтайского археологического общества:

У нас одна девочка наступила на железную скобу и проткнула ногу. Поехали в больницу, а она плачет: «Только родителям не говорите. Просто зашейте и я обратно пойду». Еще одну змея покусала. Это вообще дикая история. Я спрашиваю, как это произошло. Она говорит: «Ну, я захотела есть вечером, пошла в хозпалатку и голову засунула в мешок с хлебом…» Го-ло-ву! И вот стою я, а на меня из темноты бежит человек, у которого из щеки змея торчит. Фу ты, думаю, померещится же такое. Но все обошлось, к концу сезона даже шрама не осталось. Осенью никто из лагеря не хотел возвращаться, разрыдались все.

Цена могилы Чингисхана

Будни археологов в Алтайском крае. altarheologia.com.

Сейчас Михаил Сафронов думает о дальнейшем обустройстве лагеря, а когда-то — о том, что найдет могилу Чингисхана. Она точно где-то здесь, на территории так называемых трех Алтаев, российского, монгольского и казахстанского. И в этой могиле, помимо прочего, наверняка килограммы золота.

Но ищут ее не из-за богатств, а из-за славы: тогда твое имя будут помнить до скончания времен, как и имя самого Чингисхана.

Михаил Сафронов,

председатель Алтайского археологического общества:

Если вы случайно найдете клад с золотом, вы получите 25% его стоимости, еще 25% получит собственник земли. Ну, как получите… Стоимость-то рассчитывают далеко не из рыночных цен, так что разбогатеть не получится. А вот если я как археолог в научной экспедиции найду этот клад, я получу ровный ноль.

Сафронов и его коллеги прочитали горы самых разных источников о жизни и смерти Чингисхана, смотрели космические спектральные снимки: на них видно, где есть золото. Но Алтайский край слишком богат этим металлом, и отличить месторождение от могильника по фото невозможно.

Тем не менее, в свою удачу археолог верит свято и безоговорочно.

Михаил Сафронов,

председатель Алтайского археологического общества:

В позапрошлом веке был такой самоучка Генрих Шлиман. Он всю жизнь посвятил проверке всяких мифов и откровенного гомеровского вранья. Ему раз сто говорили, что он дурак. Но это он откопал Трою.

* Велесова книга — имитирующая праславянский язык фальсификация, используемая современными неоязычниками как основание и доказательство своей религиозности. Текст книги содержит предания, молитвы, легенды и рассказы о древней славянской истории примерно с VII века до н. э. до IX века н. э. Академическая наука считает книгу поддельной и созданной в новейшее время автором, не имевшим представления о языке и истории древних славян.