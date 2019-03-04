В Алтайском крае нашли череп загадочного древнего человека

Палеоантропологи впервые обнаружили части черепа денисовца (Homo altaensis) — вымершего вида или подвида древних людей, известного по окаменелостям, которые были найдены в Денисовой пещере в Алтайском крае.

Ученые нашли в Денисовой пещере два соединяющихся друг с другом фрагмента задней левой части теменной кости. Их размеры составили 5 на 8 сантиметров. Анализ ДНК, выделенной из останков, подтвердил, что они принадлежат денисовцу, однако образцы оказались слишком старыми для датирования с помощью радиоуглеродного метода.

Размеры костей черепа слишком малы для того, чтобы использовать их для идентификации других черепов денисовцев без применения анализа ДНК.

Исследователи также сравнили фрагменты с аналогичными костями черепов неандертальцев и людей современного типа, результаты научной работы будут представлены позже.

До сих пор останки этих малоизученных гоминидов были представлены лишь костями конечностей и зубами, пишет Lenta.ru.

Карандаш

В 2018 году сотрудники Института археологии и этнографии СО РАН во время раскопок в Денисовой пещере на Алтае впервые обнаружили древний карандаш. Это обработанный и, предположительно, использовавшийся в творческих целях кусочек красного железняка.

Древняя Сибирь

Международная группа ученых определила время пребывания неандертальцев и денисовцев на территории древней Сибири.

Homo altaensis жили в Денисовой пещере (территория Алтайского края в наше время) по меньшей мере 200 тысяч лет назад, а поселиться в ней они могли как минимум 300 тысяч лет назад. Неандертальцы пришли на Алтай 100−200 тысяч лет назад. Два вида древних людей какое-то время жили бок о бок и даже скрещивались друг с другом.