На Алтае планируют создать новый турцентр, в котором археологи реконструируют 12 древних эпох

Алтайское археологическое общество, получившее внушительный президентский грант, прошедшим летом организовало крупнейший в Сибири центр исторических реконструкций в долине реки Межеумок в Чарышском районе. Уже есть первые находки. Центр планируют сделать стационарным объектом и воссоздать там поселения 12 древних эпох. Осталось найти 30 млн рублей. Об этом рассказал руководитель Алтайского археологического общества Михаил Сафронов .

Что нашли на Межеумке

В разных местах долины Межеумка археологи нашли старые поселения с кладбищами. Алтайские исследователи оказались здесь первыми — эти места в плане археологии были целиной.

Исследования будут проводить постепенно, по закону они проходят в несколько этапов: разведка, вскрытие, археологические раскопки и так называемые аварийные раскопки, когда «можно пригнать трактор».

В этом году археологи расчистили места будущих раскопок, фиксировали каждый слой и вели полевые дневники, рассказал на пресс-конференции Михаил Сафронов.

Центр исторических реконструкций в Чарышском районе. altapress.ru.

Топор

Местные жители передали археологам бронзовый топор. Это не уникальное изделие — подобные уже находили и в Алтайском крае, и в других регионах. Однако артефакт такой сохранности — большая редкость. Он датируется эпохой поздней бронзы — примерно 12 веков до нашей эры.

Зернотерка

Житель села Машенка отдал ученым найденную в горах круглую каменную зернотерку. По словам Михаила Сафронова, обычно такие просто выбрасывали, но хозяин этого бытового «прибора», видимо, был особенным, так что зернотерка оказалась вместе с ним в кургане.

Орудия для выделки

Сами сотрудники археологического лагеря обнаружили два орудия скифского периода — примерно VIII века до нашей эры. Это и вовсе редчайшая находка. Орудия сделаны из обработанных костей животных и предназначены для выделки шкур и войлока.

Центр исторических реконструкций в Чарышском районе. altapress.ru.

Керамика

Традиционно в Чарышском районе нашли много осколков древней керамики. Она «вроде похожа» на подобные находки в других регионах, но имеет существенные отличия. «Значит, это либо локальный вариант из какой-то древней культуры, либо культура, ранее вообще неизвестная», — говорит Михаил Сафронов.

Камень с «живностью»

Одна из интереснейших находок этого лета — не археологическая, а из области палеонтологии. На берегу реки обнаружили фрагмент камня, который оплавился и «впаял» в себя древнейших существ, обитавших на дне Мирового океана. По сути это лава с элементами доисторической «живности».

«Этому камню миллиарда три лет, — говорит Сафронов. — Помимо частей живых организмов там есть и один целый, окаменелый».

Центр исторических реконструкций в Чарышском районе. vk.com/altarheologia.

Место и люди

Сафронов говорит, что сам по себе поиск древностей не входил в задачи археологов. Главным было появление центра исторических реконструкций и возможность воссоздания быта древних народов, живших и кочевавших на алтайской земле.

Создатели лагеря — профессиональная команда ведущих ученых, краеведов, педагогов и уже действующий научный молодежный добровольческий отряд.

В этом году к проекту подключились Алтайский педагогический университет, школы Барнаула, Новоалтайска, Шелаболихинского района, Новосибирский технический колледж, Центр социальной антропологии (Москва).

Проект «Волонтер науки: летний научно-образовательный лагерь» получил поддержку Фонда президентских грантов в размере 2,8 млн рублей. На эти средства в лагерь закупили все необходимое — новейшие палатки, спальники, одеяла и многое другое.

Центр исторических реконструкций в Чарышском районе. altapress.ru.

Если в 2018 году ориентировались на археологию и экологию, то этим летом круг интересов расширился: этнография, краеведение, геология, исторические реконструкции. Каждый, кто оказался в лагере, смог выбрать собственное направление и провести настоящую научную работу.

Лагерь археологов расположен в идеальном месте: неподалеку от открытых и еще не изведанных археологических памятников и одновременно рядом с селами, в которых сохранилась традиционная этническая культура.

Упор этим летом сделали на экспериментальную археологию, когда можно не только потрогать древние артефакты, но и воссоздать их. В долине Межеумка работали десятки волонтеров со всей России — из Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Мурманска, Перми, Ярославля.

Центр исторических реконструкций в Чарышском районе. vk.com/altarheologia.

Были и зарубежные гости из Германии, Китая, Казахстана и Франции. Всего больше 400 человек.

Как сделать юрту

Историческая реконструкция в полевых условиях, экспедиции и раскопки, по мнению Михаила Сафронова, лучший способ заинтересовать молодежь наукой.

У волонтеров и гостей была возможность самим реально погрузиться в реконструкции — воссоздать сосуд, изготовить орудие труда, приготовить пищу по традиционным рецептам коренных народов Алтая и попробовать ее, переодеться в костюм древнего человека и тому подобное.

Михаил Сафронов,

руководитель Алтайского археологического общества:

В крае часто находят металлические наконечники стрел, но никто и никогда не делал лук. Мы попробовали сделать копии наконечников, воссоздать оружие целиком. Буквально путем подбора добились того, чтобы стрела все же полетела.

Сам артефакт нельзя использовать в экспериментах, а создание копий — процесс увлекательный.

Центр исторических реконструкций в Чарышском районе. vk.com/altarheologia.

То же с керамикой. Археологи буквально вели себя как древние люди: они объехали весь район в поисках подходящей глины. Та, что обнаружилась поблизости у реки, оказалась непригодна для производства посуды — разваливалась. Пригодную нашли только за 70 километров от лагеря, рядом с райцентром Чарышское.

В лагере воссоздали аил и шалаш древних поселений, а также тюркский курган эпохи Средневековья.

Больше всего «научных мучений» доставила реконструкция юрты, которую надо было сделать без гвоздей, при помощи только ножей, коры и деревяшек.

Вкопать столбы и соединить их плетнем оказалось не так сложно, но археологам пришлось изрядно подумать, как сделать крышу, которая бы не рухнула.

Центр исторических реконструкций в Чарышском районе. altapress.ru.

Михаил Сафронов,

руководитель Алтайского археологического общества:

Мы, откровенно говоря, чувствовали себя ослами. Неделями экспериментировали с разными материалами, делали рогатины, пробовали и так и сяк гнуть ветки — и прямо, и «веером». И когда этот купол устоял, это было прямо «Блин! Наконец-то!». Сейчас про монголов и алтайцев говорят, что они живут как предки. Да вот ни фига подобного — современные юрты все шурупами скручены. А мы построили по-настоящему аутентичное жилье. Вот это действительно ценно.

Счет на миллионы

Организовать большое научное поселение позволило не только «президентское» финансирование, но и собственные сборы и спонсорская помощь, объем которых превысил размер гранта в два раза. Всего же по сравнению с 2018 годом финансовая часть проекта увеличилась в 12 раз. Однако этих денег все же не хватит.

Центр исторических реконструкций в Чарышском районе. altapress.ru.

По самым скромным подсчетам, полное обустройство лагеря будет стоить 10 млн рублей. Смета вырастает до 30 млн, если в нее включить разные удобства, необходимые для того, чтобы сделать это место туристическим центром.

В частности, придется обустроить подъездные пути, сейчас в дождливые дни лагерь оказывается полностью отрезанным из-за бездорожья.

По планам Михаила Сафронова лагерь должен стать стационарной научно-образовательной площадкой — экопоселением под открытым небом, которое будет принимать всех интересующихся археологией, этнографией и другими науками, экспертов и любителей.

Центр исторических реконструкций в Чарышском районе. altapress.ru.

Пока археологам удалось воссоздать быт только кочевников. Всего же в долине Межеумка на 10 гектарах археологи собираются реконструировать 12 исторических эпох, начиная с каменного века и до быта первых переселенцев на Алтай, таким образом зонировав территорию.

Все хозяйственные постройки для собственных нужд команда Алтайского археологического общества тоже собирается сделать аутентичными.