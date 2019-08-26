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Жизнь

В последний путь: археологи раскопали на Алтае детскую погребальную ладью

Археологи института археологии и этнографии СО РАН в Курайской степи нашли детскую погребальную колоду в виде лодки, пишет журнал «Наука в Сибири». Ученые считают, что такое захоронение для кочевников нетипично.

Археологи нашли на Алтае детскую погребальную колоду в виде лодки.
Археологи нашли на Алтае детскую погребальную колоду в виде лодки.
archaeology.nsc.ru

Голова погребенного находилась в носу лодки, а ноги — перпендикулярно реке. Колода была обложена речными валунами.

Такое захоронение крайне нетипично для кочевников-скотоводов, утверждают ученые. Дело в том, что протекающая рядом речка Курайка очень маленькая и не подходит для того, чтобы по ней перемещались на лодке. Представление о «реке мертвых» фиксируется у очень многих народов и местные могли перенять это мировоззрение.

Евгений Богданов,
старший научный сотрудник сектора археологии бронзового и железного века ИАЭТ СО РАН:

Возможно, такое необычное захоронение связано с тем, что на этой территории проживал целый конгломерат разных народов, которые контактировали с представителями различных областей евразийских степей и могли перенять какие-то их верования.

На этом памятнике ранее нашли и другие необычные особенности. Во многих случаях исследователи фиксировали следы красной краски на лбах и на носах погребенных, тогда как на других костях ее не было. Историки считали, что это остатки покрытия охрой, символизировавшего кровь, но потом выяснилось, что красные пятна появились из-за ткани, которую перед наложением на лицо умершего помещали в красящий раствор.

Археологический памятник Курайка находится в аварийном состоянии, поскольку он расположен на краю естественной террасы, которая постоянно разрушается. Ученые выполняют там аварийно-спасательные работы.

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