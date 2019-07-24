Исследователи заявили, что скифы произошли от древних алтайских народов

Коллектив ученых из России, Украины и Эстонии опубликовал исследование, посвященное происхождению скифов, пишет N+1 со ссылкой на Current Biology. Исследователи показали, что скифы и сарматы произошли от алтайских народов.

Ученые работали с геномом скифов, родственных им сарматов, других древних народов, а также современных жителей евразийской степи. Исследователи выявили пять отличающихся друг от друга генетически групп.

В каждой из них исследователи обнаружили следы европейских охотников-собирателей, натуфийцев и древних жителей Алтая. Причем чем западнее жили кочевники, тем меньше оставалось в их генах «алтайских следов». Но эта зависимость не работает для скифов и сарматов: у них процент алтайского «наследства» выше, чем у их предшественников, живших в бронзовом веке, и у сменивших их представителей черняховской культуры.

Единственным исключением были западные скифы, жившие на территории современной Венгрии; у них алтайского генетического компонента практически не было.