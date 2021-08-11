Выявлено новое вещество, подавляющее коронавирус

Речь идет о веществе GC376, применявшемся для лечения коронавируса и вирусного перитонита у кошек. Специалисты из Альбертского университета в Канаде утверждают, что оно способно затормозить размножение вируса SARS-CoV-2.

Для поиска вирусных ингибиторов ученые использовали источник синхротронного излучения Canadian Light Source (CLS), пишет Lenta.ru.

Исследователи выявили ингибиторы, которые нацелены на основную протеазу Mpro, расщепляющую вирусные белки и участвующую в репликации (размножении) вируса. Оказалось, что GC376, являющееся бисульфитным пролекарством (превращается в лекарство внутри организма), применяющимся для лечения коронавируса у кошек, эффективно подавляет Mpro SARS-CoV-2. С помощью CLS специалисты изучили взаимодействие молекулы препарата с протеазой на структурном уровне.

Ранее международная группа ученых заявила об обнаружении редкого типа человеческих антител, которые могут нейтрализовать сразу несколько различных коронавирусов. Эти антитела были выявлены у нескольких человек, вылечившихся от COVID-19. Отмечалось, что они могут стать основой для универсальной вакцины.