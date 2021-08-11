11 августа 19°C
Коронавирус
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Популярная наука

Выявлено новое вещество, подавляющее коронавирус

Канадские ученые выявили вещество, тормозящее размножение коронавируса, сообщает РБК.

Коронавирус. Анализы.
Коронавирус. Анализы.
CC0

Речь идет о веществе GC376, применявшемся для лечения коронавируса и вирусного перитонита у кошек. Специалисты из Альбертского университета в Канаде утверждают, что оно способно затормозить размножение вируса SARS-CoV-2.

Для поиска вирусных ингибиторов ученые использовали источник синхротронного излучения Canadian Light Source (CLS), пишет Lenta.ru.

Исследователи выявили ингибиторы, которые нацелены на основную протеазу Mpro, расщепляющую вирусные белки и участвующую в репликации (размножении) вируса. Оказалось, что GC376, являющееся бисульфитным пролекарством (превращается в лекарство внутри организма), применяющимся для лечения коронавируса у кошек, эффективно подавляет Mpro SARS-CoV-2. С помощью CLS специалисты изучили взаимодействие молекулы препарата с протеазой на структурном уровне.

Ранее международная группа ученых заявила об обнаружении редкого типа человеческих антител, которые могут нейтрализовать сразу несколько различных коронавирусов. Эти антитела были выявлены у нескольких человек, вылечившихся от COVID-19. Отмечалось, что они могут стать основой для универсальной вакцины.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость