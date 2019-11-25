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Врачи рассказали о главных признаках нехватки витамина D

Медики назвали пять главных симптомов дефицита витамина D в организме. Это частая проблемы зимнего сезона, сообщают «Известия» со ссылкой на журнал Focus.

Лекарство. Таблетка. Витамины.
Лекарство. Таблетка. Витамины.
СС0

О нехватке витамина могут свидетельствовать боль в конечностях и костях, а также малоподвижность суставов в утренние часы, избыточный вес, сильная потливость головы, проблемы с кишечником и депрессивное состояние.

Майкл Ф. Холика, профессор медицины, физиологии и биофизики в Медицинском центре Бостонского университета, отметил, что для получения организмом витамина D нужно находиться на солнце в течение 10−15 минут в день.

При дефиците витамина D возрастает риск остеопороза, диабета второго типа и повышенного давления. При этом недостаток может возникать даже при употреблении продуктов, которые содержат важный витамин, потому что солнечный свет остается самым важным его источником.

Напомним, ранее российские ученые выяснили, какие компоненты здорового образа жизни наиболее важны.

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