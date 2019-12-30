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Алтайский министр в костюме Деда Мороза раздавал конфеты в поезде

Министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев и заместитель начальника ЗСЖД по Алтайскому территориальному управлению Андрей Кульдишов переоделись в костюмы Дедов Морозов и поздравили пассажиров. Снегурочку играла алтайская артистка Лилия Литвинова.

Поздравление в поезде.
Поздравление в поезде.
Скриншот видео

30 декабря в Барнауле стартовал проект «Новогодний экспресс». Украшенный тематическими детскими рисунками и гирляндами электропоезд отправился по маршруту Барнаул — Черепаново — Барнаул.

Видео появилось в Instagram-аккаунте министерства. Ряженые вместе с пассажирами читали стихи и раздавали конфеты.

Также перед отправлением «Новогоднего экспресса» по громкой связи пассажиров поздравила локомотивная бригада.

Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги, театрализованное праздничное поздравление пройдет и на железнодорожном вокзале станции Усть-Тальменская, реконструированном в 2019 году.

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