Алтайский министр в костюме Деда Мороза раздавал конфеты в поезде

30 декабря в Барнауле стартовал проект «Новогодний экспресс». Украшенный тематическими детскими рисунками и гирляндами электропоезд отправился по маршруту Барнаул — Черепаново — Барнаул.
Видео появилось в Instagram-аккаунте министерства. Ряженые вместе с пассажирами читали стихи и раздавали конфеты.
Также перед отправлением «Новогоднего экспресса» по громкой связи пассажиров поздравила локомотивная бригада.
Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги, театрализованное праздничное поздравление пройдет и на железнодорожном вокзале станции Усть-Тальменская, реконструированном в 2019 году.