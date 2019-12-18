Барнаул перед Новым годом украсили гигантскими шарами и светящимся оленем

Улицы и здания Барнаула украсили светодиодные фонтаны, светящиеся фигуры и иллюминационные цветы. Мэрия города показала в своем фототчете, как столицу Алтайского края готовят к новогодним и рождественским праздникам.

В районе речного вокзала появился парусный корабль. Его высота — четыре метра, а длина — 12 метров. Он изготовлен из металлокаркаса с гибким неоном и строп-лампами. Вокруг установлены светодиодные софиты, которые подсвечивают снег и создают эффект морских волн.

На въезде в город со стороны Змеиногорского тракта расположились 18 световых елей.

Светодиодные подснежники украсили перекрестки проспекта Ленина с улицами Партизанской, Льва Толстого, Димитрова, проспект Красноармейский в районе улиц Ползунова, Пролетарской.

В сквере около «Сити-центра» появился световой фонтан и девять сияющих елей.

Около входа в парк культуры и отдыха «Центральный» установлена сказочная карета. Ворота украшены светодиодными узорами, а рядом с ледяным катком — лебеди и новогодняя ель.

Площадь Советов украсили объемные фигуры Деда Мороза, Снегурочки и снеговика. У Нулевого километра появилась 4-метровая световая инсталляция с символом года.

Аллею на проспекте Ленина украсили светодиодные ели, подарки и шары. Дополнительные фигуры появились на перекрестках проспекта Ленина с улицами Димитрова, Молодежной, Бресткой, Союза Республик.

Барнаул. Новый год 2020. barnaul.org.

Подобные конструкции стоят и на аллее по улице Молодежной. А на пересечении улицы Молодежной и проспекта Красноармейского появилась ветка с сидящими на ней снегирями. Основная часть конструкции подсвечена белым светом, грудки птиц — красным.

По-новому будут украшены улицы Трактовая и Дальняя. В оформлении появятся новые виньетки, смонтированы светодиодные фигуры льва и оленя.

Подсветили и обновленную по нацпроекту аллею на улице Георгия Исакова: арки над пешеходной дорожкой украсили светящейся бахромой.