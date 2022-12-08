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Новый год

Барнаульцы рассказали, какие подарки на Новый год считают лучшими

Барнаульцы рассказали, какие подарки хотели бы получить на Новый год. Результаты опросы привел сервис SuperJob.

Новогодние подарки.
Новогодние подарки.
freepik.com/drobotdean

На Новый год 17% респондентов хотят получить деньги, 16% — отпуск и недвижимость.

Лучшими подарками барнаульцы считают автомобиль (8%), новый гаджет (7%), наряд или аксессуары (2%), драгоценности, ремонт и домашнее животное (по 1%).

Также в числе хороших презентов опрошенные назвали парфюм, сладости, мебель, сертификаты на обучение, спортивную экипировку, лодку, мебель и музыкальные инструменты.

По итогам исследования, женщины чаще желают отпуска, недвижимости и новых нарядов, а мужчины — денег, новой техники и машин.

Ранее стало известно, какие сладкие подарки подарят на Новый год алтайским школьникам.

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