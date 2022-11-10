10 ноября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Стало известно, какие сладкие подарки на Новый год подарят алтайским школьникам

В Барнауле власти выбирают поставщика сладких подарков для детей к Новому году. Максимальная цена контракта составила почти 3,5 млн рублей. Об этом стало известно на сайте госзакупок.

Конфеты.
Конфеты.
СС0

Новогодние подарки получат школьники 1−4 классов коррекционных школ и воспитанники центров помощи детям, оставшиеся без попечения родителей.

Сладкие наборы закупят в двух видах — обычный и без добавления глютена.

Стандартный конфетный подарок для школьников обойдется в 845 рублей. Упакуют его в праздничную коробку с изображением новогоднего городка со сказочными персонажами.

Всего закупят почти 4 тыс. штук, вес каждого подарка составит не менее 870 граммов.

Сладости, кондитерские изделия, десерт.
Сладости, кондитерские изделия, десерт.
pixabay.com/

Детей порадуют конфеты с разнообразной формой и начинкой. От желейных с фруктовыми вкусами до сливочно-шоколадных. Сладости представят в форме мандарина, машинок и лесных зверей.

Для детей с непереносимостью глютена также подготовят подарки весом не менее 565 граммов и немного дороже — 1,3 тыс. рублей. Всего таких наборов на сумму 162,5 тыс. рублей будет куплено 118 штук.

В наборах будут вафли, печенье-сэндвич с начинкой и две шоколадки.

Сладости, кондитерские изделия, десерт.
Сладости, кондитерские изделия, десерт.
pixabay.com/

Первую партию поставщик предоставит в течение трех дней с момента заключения контракта, а последнюю — 30 декабря.

Ранее стало известно, как украсят Барнаул к Новому году.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость