Стало известно, какие сладкие подарки на Новый год подарят алтайским школьникам

В Барнауле власти выбирают поставщика сладких подарков для детей к Новому году. Максимальная цена контракта составила почти 3,5 млн рублей. Об этом стало известно на сайте госзакупок .

Новогодние подарки получат школьники 1−4 классов коррекционных школ и воспитанники центров помощи детям, оставшиеся без попечения родителей.

Сладкие наборы закупят в двух видах — обычный и без добавления глютена.

Стандартный конфетный подарок для школьников обойдется в 845 рублей. Упакуют его в праздничную коробку с изображением новогоднего городка со сказочными персонажами.

Всего закупят почти 4 тыс. штук, вес каждого подарка составит не менее 870 граммов.

Сладости , кондитерские изделия , десерт. pixabay.com/

Детей порадуют конфеты с разнообразной формой и начинкой. От желейных с фруктовыми вкусами до сливочно-шоколадных. Сладости представят в форме мандарина, машинок и лесных зверей.

Для детей с непереносимостью глютена также подготовят подарки весом не менее 565 граммов и немного дороже — 1,3 тыс. рублей. Всего таких наборов на сумму 162,5 тыс. рублей будет куплено 118 штук.

В наборах будут вафли, печенье-сэндвич с начинкой и две шоколадки.

Сладости , кондитерские изделия , десерт. pixabay.com/

Первую партию поставщик предоставит в течение трех дней с момента заключения контракта, а последнюю — 30 декабря.

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