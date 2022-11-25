Бийск отказался от массовых новогодних гуляний в поддержку участников СВО

Власти Бийска отказались от массовых гуляний на Новый год в поддержку участников спецоперации, сообщает «Бийский рабочий».

Праздничную программу для взрослых, выступления танцевальных и музыкальных коллективов отменили.

Откроется снежный городок на Петровском бульваре. Развлекательную программу для детей там организуют в 17 часов 28 декабря.

«В Бийске решили поддержать общую тенденцию, которой следуют в различных регионах России и отказаться от массовых гуляний на Новый год <…> В стране выражают солидарность с теми, кто участвует в СВО», — подчеркивает издание.

Уточняется, что салюта в Бийске также не будет. Ранее стало известно, где в Барнауле установят новогодние елки и сколько их будет.