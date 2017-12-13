Что будут пить россияне на Новый год. "Роскачество" проверило водку в магазинах

Исследовалась водка стоимость от 205 до до 1554 рублей. И вся она оказалась безопасной, качественной, отвечающей требованиям по органолептике. По словам эксперта Вадима Дробиза, водка была разной на вкус и запах, но та, что продается по цене выше 350 за поллитра, одинаково качественная.

По данным исследования, образцы водки, набравшие наибольшее количество баллов у профессиональных дегустаторов по вкусу, а также ставшие одновременно и товарами повышенного качества в рамках лабораторных испытаний идут в ценовом коридоре от 230 до 775 рублей.

В ходе исследования эксперты в лабораториях выясняли, нет ли в составе образцов технического спирта, а профессиональные дегустаторы определяли, какая водка пьется легко, а какую действительно можно назвать "горькой". Кроме того, проверялось, действительно ли в продаваемых сортах водки крепость соответствует 40%, а также не экономят ли производители на недоливе.

С полными результатами исследований можно ознакомиться на сайте "Роскачества".