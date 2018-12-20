Что нельзя дарить на Новый год 2019 согласно приметам, гороскопу и этикету

Выбирая, что подарить на Новый год, нужно учитывать не только увлечения человека, но и правила этикета, а также веру в приметы и восточный гороскоп. Например, пожилые люди могут расстроиться, если им подарят свечи, часы или тапочки, а женщина — если получит в подарок крем от морщин. Что нельзя дарить на Новый год-2019 — в материале altapress.ru.