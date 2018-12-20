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Что нельзя дарить на Новый год 2019 согласно приметам, гороскопу и этикету

Выбирая, что подарить на Новый год, нужно учитывать не только увлечения человека, но и правила этикета, а также веру в приметы и восточный гороскоп. Например, пожилые люди могут расстроиться, если им подарят свечи, часы или тапочки, а женщина — если получит в подарок крем от морщин. Что нельзя дарить на Новый год-2019 — в материале altapress.ru.

Новый год. Новогодний наряд. Подарок. Елка.
Новый год. Новогодний наряд. Подарок. Елка.
СС0

Что нельзя дарить на Новый год по народным приметам?

Существует довольно много вещей, которые не стоит дарить людям, верящим в приметы.

  • Ножи, вилки и ножницы (да и вообще острые предметы);
  • Зажигалка или портсигар (к разлуке);
  • Часы (ассоциации с разлукой и окончанием счастливой жизни);
  • Свечи;
  • Перчатки, ремни и шарфы;
  • Бритвенный станок (может уничтожить удачу и успех);
  • Носовой платок (к слезам);
  • Зеркала, цепочки и жемчуг;
  • Пустой кошелек без денег (нужно положить хотя бы копейку), пишет kp.ua.
Подарок. Новый год. Романтика
Подарок. Новый год. Романтика
СС0

Что нельзя дарить в Год Свиньи 2019?

  • В Год Кабана не стоит дарить украшения на шею и запястье.
  • Неуместными в Год Свиньи будут предметы гигиены и духи, пишет pozdravik.ru.
Новый год. Подарок
Новый год. Подарок
СС0

Что нельзя дарить женщине в Новый год 2019?

  • Антивозрастную косметику;
  • Гели от прыщей;
  • Утягивающее белье;
  • Средства для похудения;
  • Фартуки и другие бытовые принадлежности;
  • Кольцо (если не собираетесь сделать предложение руки и сердца).
Подарок. Новый год
Подарок. Новый год
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Что нельзя дарить мужчине на Новый год?

Подарок мужчине не должен намекать на его финансовое положение или физические недостатки и не должен быть связан с интимной жизнью, советует godzagodom.com.

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