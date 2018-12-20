Что нельзя дарить на Новый год 2019 согласно приметам, гороскопу и этикету

Что нельзя дарить на Новый год по народным приметам?
Существует довольно много вещей, которые не стоит дарить людям, верящим в приметы.
- Ножи, вилки и ножницы (да и вообще острые предметы);
- Зажигалка или портсигар (к разлуке);
- Часы (ассоциации с разлукой и окончанием счастливой жизни);
- Свечи;
- Перчатки, ремни и шарфы;
- Бритвенный станок (может уничтожить удачу и успех);
- Носовой платок (к слезам);
- Зеркала, цепочки и жемчуг;
- Пустой кошелек без денег (нужно положить хотя бы копейку), пишет kp.ua.
Подарок. Новый год. Романтика
СС0
Что нельзя дарить в Год Свиньи 2019?
- В Год Кабана не стоит дарить украшения на шею и запястье.
- Неуместными в Год Свиньи будут предметы гигиены и духи, пишет pozdravik.ru.
Новый год. Подарок
СС0
Что нельзя дарить женщине в Новый год 2019?
- Антивозрастную косметику;
- Гели от прыщей;
- Утягивающее белье;
- Средства для похудения;
- Фартуки и другие бытовые принадлежности;
- Кольцо (если не собираетесь сделать предложение руки и сердца).
Подарок. Новый год
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Что нельзя дарить мужчине на Новый год?
Подарок мужчине не должен намекать на его финансовое положение или физические недостатки и не должен быть связан с интимной жизнью, советует godzagodom.com.