Что подарить девушке и парню: 10 лучших романтических подарков на Новый год 2019

До Нового года 2019 еще три недели: есть время на то, чтобы приготовить парню или девушке уникальный романтический подарок и порадовать «вторую половинку». Но чтобы успеть, лучше заняться подарком уже сейчас. Altapress.ru собрал интересные идеи, что можно подарить девушке, парню или влюбленным друзьям на Новый год-2019.