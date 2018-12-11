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Что подарить девушке и парню: 10 лучших романтических подарков на Новый год 2019

До Нового года 2019 еще три недели: есть время на то, чтобы приготовить парню или девушке уникальный романтический подарок и порадовать «вторую половинку». Но чтобы успеть, лучше заняться подарком уже сейчас. Altapress.ru собрал интересные идеи, что можно подарить девушке, парню или влюбленным друзьям на Новый год-2019.

Подарок. Новый год. Романтика
Подарок. Новый год. Романтика
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  • Плед с рукавами для двоих. Это не просто подарок, это настоящий домашний уют: холодным зимним вечером можно забраться с ногами на диван, укутаться в плед, пить чай и смотреть кино или читать. А если цвет пледа подходит к интерьеру квартиры, то такому подарку на Новый год-2019 обрадуется любая пара.
  • Крылья: подарите своему любимому человеку возможность на Новый год почувствовать себя ангелом и заодно покажите, как восхищаетесь его душевными качествами. В интернете много уроков о том, как недорого и всего за вечер сделать качественные легкие крылья.
  • Букет из конфет, фруктов, шоколадных яиц или других «ингридиентов».
Новый год. Время. Полночь.
Новый год. Время. Полночь.
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  • Сюрприз. Мечтательному парню или романтичной девушке будет приятно, если вторая половина подготовит что-то неожиданное и приятное. Например, позовет в совместную поездку, о которой долго мечтали, или приготовит романтический ужин.
  • Подарок своими руками. Например, рождественский венок для украшения дома, банка с записками «причины, почему я люблю тебя» или торт. А чтобы подарок получился красивым, можно сходить на специальный мастер-класс или найти обучающие уроки в интернете.
  • Красивая, необычная ключница — отличный подарок на Новый год-2019 для тех, кто совсем недавно начал совместную жизнь.
Новый год, подарки.
Новый год, подарки.
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  • Праздничная атмосфера. Мечтаете о волшебном Новом годе? Купите проектор звездного неба, фонарики и гирлянды. Десятки ярких огоньков сделают новогодние фотографии и сам праздник очень красивыми.
  • Жвачки «Love is» в подарок на Новый год можно преподнести как своей второй половине, так и паре друзей. Ностальгические вкладыши с картинками о любви особенно понравятся тем, кто покупал эти жвачки в своем детстве.
  • Необычные бокалы, стилизованные под кубки. Как правило, это изделия ручной работы, их можно найти в социальных сетях, на страницах мастеров.
  • Парные варежки для влюбленных. По сути, это набор из двух пар варежек. Две из них сшиты так, чтобы стать одной большой «общей» варежкой, в которой можно держаться за руки. Необычный и довольно милый подарок для романтичных зимних праздников.
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