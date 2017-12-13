До Нового года остается не так много времени и можно начать выбирать подарки уже сейчас. Папе всегда хочется подарить что-нибудь особенное и запоминающееся. Можно посоветоваться с мамой или выбрать подарок самим. Altapress.ru собрал самые интересные идеи того, что подарить папе на Новый год-2018.
Легче всего выбрать подарок, основываясь на увлечениях вашего отца — рыбалка, охота, активный отдых. Можно подарить ему термос, какое-либо спортивное снаряжение или походный рюкзак. Может быть, ваш папа увлекается кулинарией и виртуозно готовит венский штрудель. Тогда ему понравится книга рецептов из разных стран или необычных блюд, набор ножей или набор для пикника.
Если ваш отец деловой человек, тогда можно выбрать дорогой аксессуар — галстук, хороший брючный ремень, запонки, фирменную авторучку, кожаный портфель или папку для бумаг, портмоне.
Для автолюбителя подойдет антирадарное устройство, чехлы на сиденья, коврики в машину, автомобильный органайзер, водительские перчатки.
Подарок может быть практичным. Сюда относится все то, что поможет вашему папе по дому — дрель, кофеварка или набор для садовода. Всем этим сможет пользоваться не только он, но и вся остальная семья.
Если ваш отец следит за технологическими новинками, то порадуйте его "умными" часами, новым смартфоном, или прибором для слежения за здоровьем.
Отличным подарком будет билет на матч его любимой команды, на концерт любимой группы, абонемент в бассейн или спортзал, или поездка туда, где он давно мечтал побывать.
Если у вас совсем мало времени до Нового года, по пути к отцу можно купить бутылку хорошего алкоголя, упаковку элитного чая или подарочное издание любимого автора.
Подарок можно сделать своими руками — испечь любимый папин пирог или связать теплый шарф.
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