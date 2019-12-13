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Директора новосибирской школы обвинили в создании детского порно и отстранили от работы

В Новосибирске директора одной из школ, подозреваемого в изготовлении и распространении детской порнографии, отстранили от работы, сообщает ТАСС.

Школа, класс.
Школа, класс.
unsplash.com

Уголовное дело возбудили еще в июне 2019 года, тогда же задержали и самого директора образовательного учреждения.

До 5 ноября мужчина находился под домашним арестом, но суд изменил меру пресечения, заменив на подписку о невыезде.

После этого директор вернулся на работу в школу. В ситуацию вмешалась прокуратура.

«5 декабря прокуратурой Новосибирска внесено представление об устранении нарушений законодательства. На основании представления прокуратуры директор учреждения был отстранен от работы», — рассказали в мэрии города.

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