Эксперты предупредили об опасности злоупотребления мандаринами

Есть мандарины осторожно следует тем, у кого повышен уровень сахара в крови.
По словам экспертов, в цитрусовых много фруктозы: семь граммов в «клементине» и порядка шести граммов в мандарине.
Норма в сутки — 25−50 граммов сахара, отмечают в Роскачестве.
Кроме того, в мандаринах содержится салициловая кислота. Она может быть вредной для аллергиков.
Кислота способна раздражать слизистую желудка и расширять капилляры. Взрослым советуют есть не больше пяти мандаринов в сутки, а детям — два.
Ранее специалисты рассказали, как выбрать мандарины к новогоднему столу.
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