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Эксперты предупредили об опасности злоупотребления мандаринами

Об опасности злоупотребления мандаринами предупредили специалисты Роскачества, пишет «А теперь внимание!»

Мандарин, фрукты.
Мандарин, фрукты.
pixabay.com/

Есть мандарины осторожно следует тем, у кого повышен уровень сахара в крови.

По словам экспертов, в цитрусовых много фруктозы: семь граммов в «клементине» и порядка шести граммов в мандарине.

Норма в сутки — 25−50 граммов сахара, отмечают в Роскачестве.

Кроме того, в мандаринах содержится салициловая кислота. Она может быть вредной для аллергиков.

Кислота способна раздражать слизистую желудка и расширять капилляры. Взрослым советуют есть не больше пяти мандаринов в сутки, а детям — два.

Ранее специалисты рассказали, как выбрать мандарины к новогоднему столу.

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