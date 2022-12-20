Эксперты предупредили об опасности злоупотребления мандаринами

Об опасности злоупотребления мандаринами предупредили специалисты Роскачества, пишет «А теперь внимание!»

Есть мандарины осторожно следует тем, у кого повышен уровень сахара в крови.

По словам экспертов, в цитрусовых много фруктозы: семь граммов в «клементине» и порядка шести граммов в мандарине.

Норма в сутки — 25−50 граммов сахара, отмечают в Роскачестве.

Кроме того, в мандаринах содержится салициловая кислота. Она может быть вредной для аллергиков.

Кислота способна раздражать слизистую желудка и расширять капилляры. Взрослым советуют есть не больше пяти мандаринов в сутки, а детям — два.

Ранее специалисты рассказали, как выбрать мандарины к новогоднему столу.