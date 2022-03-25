Перу может увеличить экспорт некоторых товаров в Россию

Перу могла бы увеличить экспорт мандаринов, винограда, манго и ананасов в Россию, рассказал РИА «Новости» посол страны в Москве Хуан дель Кампо.

По словам дипломата, Перу — одна из первых в производстве винограда и голубики.

«Есть и другие фрукты, которые растут в Перу: например, манго, ананасы. Так что надо смотреть. Я думаю, востребован наш шоколад, какао в Перу очень высокого качества», — подчеркнул дель Кампо.

Кроме того, заметил посол, в Перу производят мандарины.

Отмечается, что в 2021 году торговый оборот РФ и Перу увеличился вдвое и достиг 838 млн долларов. При этом экспорт оттуда увеличился на 60 млн долларов по сравнению с 2020 годом, а присутствие продуктов из России на рынке Перу увеличилось почти втрое.

Ранее в России ввели временный запрет на экспорт зерновых в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и сахара в третьи страны.