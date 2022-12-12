12 декабря
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Потребитель

Как правильно выбрать и хранить популярный новогодний фрукт

Одними из самых популярных фруктов с приближением Нового года становятся мандарины. При покупке цитрусовых стоит ориентироваться на их внешний вид и запах, советуют эксперты Роспотребнадзора по Астраханской области.

Мандарины -символ Нового года.
Мандарины -символ Нового года.
freepik.com/pvproductions

По словам экспертов, фрукт можно брать, если он ароматный, упругий, легко отделяется кожура и мандарин окрашен равномерно.

Покупать слишком мягкие или же твердые плоды не стоит. Также хвостик с зелеными листьями не является признаком свежести мандаринов. Действует и еще одно правило: чем светлее плод, тем кислее у него мякоть.

Следует учитывать, что спелые фрукты требуют особого режима хранения.

«Для этого нужно натереть кожицу растительным маслом и поместить фрукты в специальный отсек холодильника и держать при температуре +6 градусов. Стоит обязательно снять с мандаринов полиэтиленовый пакет и поместить их в сетку. Если на веточках есть листочки, не нужно их обрывать — так фрукты сохранятся дольше», — рекомендует Роспотребнадзор.

Ранее, какую красную рыбу подать на новогодний стол, рассказала эксперт.

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