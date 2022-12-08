Какую красную рыбу подать на новогодний стол, рассказала эксперт

Специалист рекомендует обратить внимание на слабосоленую форель или семгу. Поинтересоваться, выловлена ли рыба в море или выращена искусственно.
По словам врача, желательно покупать слабосоленую красную рыбу с небольшим сроком годности.
Дело в том, что большое количество соли при сочетании с алкоголем может негативно отразиться на здоровье. Поэтому, если рыба выбирается для новогоднего стола, лучше купить красную рыбу и засолить ее самостоятельно, указывает Газета.Ru.
По мнению эндокринолога, это будет идеальным решением — ведь хозяйка сама может проконтролировать, сколько соли положит.
Ранее сообщалось, что «заморозят» цены на деликатесы для новогоднего стола. А также предупредили, какие продукты к новогоднему столу подорожают.
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