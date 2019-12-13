Елки в Новосибирске обработали раствором, который в тепле начинает «вонять не по-новогоднему»

Всего городские озеленители обработают более двух тысяч сосен, кедров и елей специальным веществом. Делается это для предупреждения несанкционированной вырубки.
Раствор наносят на хвойные деревья во всех скверах и парках, а также в городских лесопарковых зонах.
«В теплом помещении вещество начинает издавать резкий неприятный запах, который практически невозможно вывести в течение нескольких недель», — предупредили в мэрии.
Состав раствора сертифицирован и абсолютно безвреден для людей, животных и окружающей среды. Через два месяца следы от него полностью исчезают.