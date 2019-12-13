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Елки в Новосибирске обработали раствором, который в тепле начинает «вонять не по-новогоднему»

В Новосибирске специалисты «Горзеленхоза» приступили к обработке хвойных деревьев антивандальным раствором, сообщает официальный сайт города.

Новый год. Новогодний наряд. Подарок. Елка.
Новый год. Новогодний наряд. Подарок. Елка.
СС0

Всего городские озеленители обработают более двух тысяч сосен, кедров и елей специальным веществом. Делается это для предупреждения несанкционированной вырубки.

Раствор наносят на хвойные деревья во всех скверах и парках, а также в городских лесопарковых зонах.

«В теплом помещении вещество начинает издавать резкий неприятный запах, который практически невозможно вывести в течение нескольких недель», — предупредили в мэрии.

Состав раствора сертифицирован и абсолютно безвреден для людей, животных и окружающей среды. Через два месяца следы от него полностью исчезают.

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