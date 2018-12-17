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Где купить елку на Новый год-2019 в Барнауле

До 31 декабря в Барнауле будут работать более 70 елочных базаров. Купить елку можно рядом с торговыми центрами и магазинами. Рассказываем, где можно купить живую ель, сколько она стоит и как нарядить ее в 2019-м.

Новый год. Елка.
Новый год. Елка.
СС0

Где купить елку в Барнауле

Сколько стоит новогодняя елка

Цены зависят от высоты и пышности, начинаются от 500 рублей.

Как украсить елку в 2019 году

Чтобы новогодняя елка выглядела стильно, нужно использовать 2−3 цвета — это не перегрузит композицию. Обилие игрушек и мишуры на елке только испортит ее вид.

Разместите новогодние игрушки в шахматном порядке или по спирали. В первом случае лучше использовать контрастные шары, а во втором — цветовая гамма не важна.

Украшения новогодней елки в 2019 году — год Желтой Земляной Свиньи — должны быть золотого, оранжевого, желтого цветов, пишет 2019-god.com.

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