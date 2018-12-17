Где купить елку на Новый год-2019 в Барнауле

Где купить елку в Барнауле
Сколько стоит новогодняя елка
Цены зависят от высоты и пышности, начинаются от 500 рублей.
Как украсить елку в 2019 году
Чтобы новогодняя елка выглядела стильно, нужно использовать 2−3 цвета — это не перегрузит композицию. Обилие игрушек и мишуры на елке только испортит ее вид.
Разместите новогодние игрушки в шахматном порядке или по спирали. В первом случае лучше использовать контрастные шары, а во втором — цветовая гамма не важна.
Украшения новогодней елки в 2019 году — год Желтой Земляной Свиньи — должны быть золотого, оранжевого, желтого цветов, пишет 2019-god.com.