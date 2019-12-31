Губернатор Томенко поздравил земляков с Новым годом и рассказал, что ждет от 2020-го

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил жителей региона с Новым годом и Рождеством и пожелал землякам всего самого доброго.

«Приближаются добрые, светлые семейные праздники — Новый год и Рождество! Мы встречаем их в атмосфере домашнего уюта, в кругу самых родных и близких, загадываем желания и, как в детстве, надеемся на исполнение заветной мечты. Каждый из нас вспоминает о победах, оставшихся позади трудностях и верит в то, что следующий год будет еще более успешным», — цитирует губернатора пресс-служба краевого правительства.

В преддверии праздников глава региона поблагодарил жителей Алтая за достижения 2019 года.

«Верю, что 2020 год будет ознаменован стартом важных для развития региона программ. Продолжится реализация национальных проектов, поддержка аграрного сектора, промышленности, малого и среднего бизнеса. Все эти мероприятия направлены на укрепление экономического потенциала региона и, что самое главное, на рост благосостояния его жителей», — подчеркнул Томенко.

Также краевой руководитель отметил, что 2020 год объявлен Годом памяти и славы. «Мы отметим 75-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов! Под знаком юбилея пройдет весь 2020 год. Провести его достойно и завершить с хорошими результатами во всех сферах жизни края — наш долг перед старшим и подрастающим поколениями!», — сказал губернатор

В заключение глава региона пожелал, чтобы 2020 год принес жителям края много радостных событий и успехов.

«Пусть будут счастливы и здоровы дети и родители! Желаю вам всего самого доброго! С Новым годом и Рождеством!», — добавил Виктор Томенко.