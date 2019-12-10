Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
10 декабря -4°C
Новый год-2020
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Новый год

В какой одежде встречать Новый год-2020 по знакам зодиака

Наступающий 2020 год — год Белой Металлической Крысы. В чем его встречать? Астрологи считают, что одежду к празднику важно выбирать не только по цвету, но и по знаку зодиака. Рассказываем, как подобрать образ под свой знак зодиака, чтобы Белая Крыса принесла удачу в наступающем году.

Платье. Наряд. Новый год.
Платье. Наряд. Новый год.
СС0

Воздух: Весы, Близнецы и Водолей

Астрологи советуют Близнецам не отказываться от контрастов в одежде и животных принтов. Но будьте осторожны с леопардовыми и змеиными окрасами. В новогодних нарядах Весов приветствуются легкие ткани, цветочные рисунки и украшения с натуральными камнями. Водолеи могут встретить праздник в стиле сдержанного бохо, но с броским аксессуаром.

Огонь: Овен, Лев и Стрелец

Год Металлической Белой Крысы нужно встречать в серебре — это девиз Овнов в новогоднюю ночь. А Львам астрологи советуют облачиться в золото. Оба знака не должны пренебрегать хайлайтерами — кожа тоже должна сиять. Стрельцам будет достаточно блеска аксессуаров: клатчи, диадемы, броши. Но в этом деле главное — не перестараться.

Земля: Телец, Дева и Козерог

Знакам этой стихии стоит обратиться к простым силуэтам, натуральным тканям и спокойным цветам. Тельцы могут примерить стиль гламурного ретро, а Девы — взять идею из гардероба английской королевы Елизаветы и ее семьи. Козерогам советуют встретить новый год в солнечных оттенках. Допускаются блестки.

Вода: Рак, Скорпион и Рыбы

Этим знакам стоит соответствовать своей стихии, но каждому по-своему. Астрологи советуют примерить одежду из светлых струящихся тканей голубоватых оттенков, но Ракам лучше подобрать легкие украшения, а Скорпионам — броские. Рыбам нужно обратить внимание на бархат.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость