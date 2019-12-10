В какой одежде встречать Новый год-2020 по знакам зодиака

Наступающий 2020 год — год Белой Металлической Крысы. В чем его встречать? Астрологи считают, что одежду к празднику важно выбирать не только по цвету, но и по знаку зодиака. Рассказываем, как подобрать образ под свой знак зодиака, чтобы Белая Крыса принесла удачу в наступающем году.

Воздух: Весы , Близнецы и Водолей

Астрологи советуют Близнецам не отказываться от контрастов в одежде и животных принтов. Но будьте осторожны с леопардовыми и змеиными окрасами. В новогодних нарядах Весов приветствуются легкие ткани, цветочные рисунки и украшения с натуральными камнями. Водолеи могут встретить праздник в стиле сдержанного бохо, но с броским аксессуаром.

Огонь: Овен , Лев и Стрелец

Год Металлической Белой Крысы нужно встречать в серебре — это девиз Овнов в новогоднюю ночь. А Львам астрологи советуют облачиться в золото. Оба знака не должны пренебрегать хайлайтерами — кожа тоже должна сиять. Стрельцам будет достаточно блеска аксессуаров: клатчи, диадемы, броши. Но в этом деле главное — не перестараться.

Земля: Телец , Дева и Козерог

Знакам этой стихии стоит обратиться к простым силуэтам, натуральным тканям и спокойным цветам. Тельцы могут примерить стиль гламурного ретро, а Девы — взять идею из гардероба английской королевы Елизаветы и ее семьи. Козерогам советуют встретить новый год в солнечных оттенках. Допускаются блестки.

Вода: Рак , Скорпион и Рыбы

Этим знакам стоит соответствовать своей стихии, но каждому по-своему. Астрологи советуют примерить одежду из светлых струящихся тканей голубоватых оттенков, но Ракам лучше подобрать легкие украшения, а Скорпионам — броские. Рыбам нужно обратить внимание на бархат.