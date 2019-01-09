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Как алтайские политики, спортсмены и артисты провели новогодние каникулы

Во время новогодних каникул алтайские политики, артисты и спортсмены вели здоровый образ жизни, посещали церкви, отдыхали в кругу семьи. Об этом они рассказали на своих страницах в Instagram.

Александр Прокопьев покоряет новые склоны.
Александр Прокопьев покоряет новые склоны.
www.instagram.com/asprokopyev

Депутат Госдумы Наталья Кувшинова, например, побывала на Рождество в церкви:

Ее коллега по парламенту Даниил Бессарабов также посетил храм и налепил пельменей:

Еще один алтайский думец Александр Прокопьев рассказал о том, как катался на горных лыжах, увидел в горах Алтая деревянный истукан ратиборца, «древний славянский символ мужества и доблести», и послушал песни под гитару:

Депутат Госдумы Олег Быков, побывавший в Барнауле в дни, когда весь город был в красивом инее, не утерпел, и поддался общему поветрию постить в соцсети деревья в куржаке. Он похвалился, что в морозы читал книги алтайского писателя Сергея Теплякова. А на Рождество сходил в церковь на улице Антона Петрова:

Знаменитый алтайский легкоатлет Сергей Шубенков рассказал о том, что побегал 1 января:

А прима алтайского музыкального театра Виктория Гальцева сходила покататься в сильные морозы:

Губернатор края Виктор Томенко пока не выставил в Instagram историй о своих каникулах. Последний пост 2018 года датирован 31 декабря, в нем — новогоднее видеообращение главы региона:

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