Как алтайские политики, спортсмены и артисты провели новогодние каникулы

Депутат Госдумы Наталья Кувшинова, например, побывала на Рождество в церкви:
Ее коллега по парламенту Даниил Бессарабов также посетил храм и налепил пельменей:
Еще один алтайский думец Александр Прокопьев рассказал о том, как катался на горных лыжах, увидел в горах Алтая деревянный истукан ратиборца, «древний славянский символ мужества и доблести», и послушал песни под гитару:
Депутат Госдумы Олег Быков, побывавший в Барнауле в дни, когда весь город был в красивом инее, не утерпел, и поддался общему поветрию постить в соцсети деревья в куржаке. Он похвалился, что в морозы читал книги алтайского писателя Сергея Теплякова. А на Рождество сходил в церковь на улице Антона Петрова:
Знаменитый алтайский легкоатлет Сергей Шубенков рассказал о том, что побегал 1 января:
А прима алтайского музыкального театра Виктория Гальцева сходила покататься в сильные морозы:
Губернатор края Виктор Томенко пока не выставил в Instagram историй о своих каникулах. Последний пост 2018 года датирован 31 декабря, в нем — новогоднее видеообращение главы региона: