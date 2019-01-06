Алтайский депутат в футболке с хрюшей налепил пельмени к новогоднему столу

«Новогодние праздники — лучшее время, чтобы вспомнить о семейных традициях. Наша семья, например, собирается за одним столом, за лепкой настоящих сибирских пельменей. А какие семейные традиции есть у вас?», — задал вопрос своим подписчикам депутат.
Фолловеры Бессарабова позитивно восприняли пост про традиции, отметив, что футболка у депутата огонь и поинтересовавшись, сколько в итоге пельменей он налепил.
Напомним, инстаграммания у алтайских чиновников разыгралась в декабре прошлого года, когда свою страницу в популярной соцсети завел губернатор региона Виктор Томенко. Кстати, он пока не особо активно делится своими снимками в новогодние каникулы.
В отличие, например, от министра спорта Алексей Перфильева, который играет в хоккей, катается на лыжах, гуляет с детьми и активно постит все это в Instagram.