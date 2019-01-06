Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
6 января -17°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Лайт
75

Алтайский депутат в футболке с хрюшей налепил пельмени к новогоднему столу

Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов выставил очередной новогодний пост в свой Instagram. Он признался в любви к пельменям и рассказал о семейных традициях.

Даниил Бессарабов, депутат Госдумы.
Даниил Бессарабов, депутат Госдумы.
www.instagram.com/bessarabovdv

«Новогодние праздники — лучшее время, чтобы вспомнить о семейных традициях. Наша семья, например, собирается за одним столом, за лепкой настоящих сибирских пельменей. А какие семейные традиции есть у вас?», — задал вопрос своим подписчикам депутат.

Фолловеры Бессарабова позитивно восприняли пост про традиции, отметив, что футболка у депутата огонь и поинтересовавшись, сколько в итоге пельменей он налепил.

Напомним, инстаграммания у алтайских чиновников разыгралась в декабре прошлого года, когда свою страницу в популярной соцсети завел губернатор региона Виктор Томенко. Кстати, он пока не особо активно делится своими снимками в новогодние каникулы.

В отличие, например, от министра спорта Алексей Перфильева, который играет в хоккей, катается на лыжах, гуляет с детьми и активно постит все это в Instagram.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость