Как выбрать безопасный фейерверк на Новый год-2018

В новогоднюю ночь небо над Барнаулом украсит не только падающий снег, но и фейерверки. Фото : Михаил Хаустов. Шоу фейерверков в Барнауле на День города-2015. Фото : Олег Богданов, altapress.ru. Шоу фейерверков в Барнауле на День города-2015. Фото : Олег Богданов, altapress.ru. Шоу фейерверков в Барнауле на День города-2015. Фото : Олег Богданов, altapress.ru. Шоу фейерверков в Барнауле на День города-2015. Фото : Олег Богданов, altapress.ru. Шоу фейерверков в Барнауле на День города-2015. Фото : Олег Богданов, altapress.ru. Шоу фейерверков в Барнауле на День города-2015. Фото : Олег Богданов, altapress.ru. Шоу фейерверков в Барнауле на День города-2015. Фото : Олег Богданов, altapress.ru. Фейерверк в Барнауле, 30 декабря 2014. Фото : Михаил Хаустов. Фейерверк в Барнауле, 30 декабря 2014. Фото : Михаил Хаустов.

Качественные фейерверки подаются только в фирменных магазинах, а не на рынках, на остановках транспорта или у сомнительных торговцев. В месте продажи на пиротехнику не должны попадать прямые солнечные лучи и она должна быть защищена от атмосферных осадков. Ее запрещено хранить в подвалах, а также вместе с другими изделиями или продуктами.

У продавца качественной пиротехники должны быть следующие документы:

копия сертификата, заверенная держателем подлинника сертификата, нотариусом или органом по сертификации товаров, выдавшим сертификат;

товарно-сопроводительные документы, в которых написано, что изделие соответствуют установленным требованиям (номер сертификата соответствия, срок его действия, орган, выдавший сертификат, или регистрационный номер декларации о соответствии, срок ее действия, наименование изготовителя или поставщика (продавца), принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший).

Обратите внимание: на сертифицированном товаре указан значок – три буквы EAC (в особом графическом исполнении). Эти документы должны быть подписаны изготовителем или поставщиком (продавцом) и заверены его печатью с указанием адреса и телефона.

У качественной продукции:

1. Не повреждена упаковка. Если изделие упаковано в бумагу, убедитесь, что её не намочили. Подмокший фейерверк, скорее всего, не сработает. На вытянутой руке слегка встряхните упаковку: если из неё высыпается пиротехнический состав, значит, устройство было повреждено.

2. Есть маркировка. Большинство фейерверков произведено в Китае. Однако на упаковке качественного товара обязательно должен быть указан документ, в соответствии с которым изготовлено изделие, – ГОСТ или ТУ, а также российский производитель или поставщик (импортер) товара. Если таких данных нет, то продукция реализуется незаконно.

3. Есть инструкция на русском языке. К фейерверку обязательно прилагается инструкция по применению, а также правила хранения и утилизации на русском языке. Это обязательное требование российского законодательства.

4. Указан срок годности. Если срок не указан или близок к окончанию, не стоит покупать изделие. Как минимум оно не сработает, как максимум нанесёт вред здоровью.

5. Указан класс опасности.

I класс - радиус опасной зоны не более 0,5 метра. Это, в основном, фейерверки для помещений: хлопушки, бенгальские свечи, настольные фонтаны.

II класс - радиус опасной зоны не более 5 метров. Это большинство фонтанов, петарды, наземные фейерверки.

III класс - радиус опасной зоны не более 30 метров. Это салюты, ракеты, фестивальные шары.

IV класс - радиус опасной зоны более 30 метров. Это профессиональные фейерверки.