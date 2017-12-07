Как выбрать безопасный фейерверк на Новый год-2018

Новый год невозможен без шумных салютов. Из количество и разнообразие с каждым годом растет, и становится трудно выбрать по-настоящему качественный и безопасный продукт. Одинаково опасными могут быть и маленькие петарды, и огромные площадные салюты. Главная загвоздка в том, что мы не можем проверить качество салюта прямо на месте покупки, так что придется обращать внимание на внешний вид изделия и сопроводительные документы.
Качественные фейерверки подаются только в фирменных магазинах, а не на рынках, на остановках транспорта или у сомнительных торговцев. В месте продажи на пиротехнику не должны попадать прямые солнечные лучи и она должна быть защищена от атмосферных осадков. Ее запрещено хранить в подвалах, а также вместе с другими изделиями или продуктами.
У продавца качественной пиротехники должны быть следующие документы:
- копия сертификата, заверенная держателем подлинника сертификата, нотариусом или органом по сертификации товаров, выдавшим сертификат;
- товарно-сопроводительные документы, в которых написано, что изделие соответствуют установленным требованиям (номер сертификата соответствия, срок его действия, орган, выдавший сертификат, или регистрационный номер декларации о соответствии, срок ее действия, наименование изготовителя или поставщика (продавца), принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший).
Обратите внимание: на сертифицированном товаре указан значок – три буквы EAC (в особом графическом исполнении). Эти документы должны быть подписаны изготовителем или поставщиком (продавцом) и заверены его печатью с указанием адреса и телефона.
У качественной продукции:
1. Не повреждена упаковка. Если изделие упаковано в бумагу, убедитесь, что её не намочили. Подмокший фейерверк, скорее всего, не сработает. На вытянутой руке слегка встряхните упаковку: если из неё высыпается пиротехнический состав, значит, устройство было повреждено.
2. Есть маркировка. Большинство фейерверков произведено в Китае. Однако на упаковке качественного товара обязательно должен быть указан документ, в соответствии с которым изготовлено изделие, – ГОСТ или ТУ, а также российский производитель или поставщик (импортер) товара. Если таких данных нет, то продукция реализуется незаконно.
3. Есть инструкция на русском языке. К фейерверку обязательно прилагается инструкция по применению, а также правила хранения и утилизации на русском языке. Это обязательное требование российского законодательства.
4. Указан срок годности. Если срок не указан или близок к окончанию, не стоит покупать изделие. Как минимум оно не сработает, как максимум нанесёт вред здоровью.
5. Указан класс опасности.
I класс - радиус опасной зоны не более 0,5 метра. Это, в основном, фейерверки для помещений: хлопушки, бенгальские свечи, настольные фонтаны.
II класс - радиус опасной зоны не более 5 метров. Это большинство фонтанов, петарды, наземные фейерверки.
III класс - радиус опасной зоны не более 30 метров. Это салюты, ракеты, фестивальные шары.
IV класс - радиус опасной зоны более 30 метров. Это профессиональные фейерверки.
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