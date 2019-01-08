Как выйти на работу после длинных новогодних каникул

Совет 1: подготовиться
В последний день отдыха день не стоит пить алкоголь, лучше активно проведите время на свежем воздухе. Вечером стоит принять расслабляющую теплую ванну с натуральными маслами (если у вас нет на них аллергии). Постарайтесь лечь спать раньше, чтобы восстановить силы.
Совет 2: не напрягайтесь и планируйте
В первый рабочий день специалисты советуют вливаться в работу постепенно. Избегайте сильной нагрузки, чаще устраивайте перерывы. Отложите важные встречи на вторую рабочую неделю. Делайте только одно важное дело в день, чтобы избежать завала.
В первые дни после новогодних каникул спланируйте работу на ближайшую неделю и начните постепенно возобновлять рабочие связи.
Совет 3: оденьтесь комфортно
Чтобы чувствовать себя максимально комфортно в первый день на работе в 2019 году, выберите удобную одежду. Это позволит не чувствовать скованности.
Специалисты говорят, что для восстановления рабочих навыков нужно два дня. Чтобы полностью влиться в рабочий режим, потребуется две недели.