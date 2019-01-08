Как выйти на работу после длинных новогодних каникул

Длинные выходные на Новый год-2019 — серьезный стресс для организма. За десять дней люди привыкают ничего не делать, поэтому первые рабочие дни становятся трудным испытанием. Рассказываем, что нужно делать, чтобы в первую неделю января быстро влиться в работу.

Совет 1: подготовиться

В последний день отдыха день не стоит пить алкоголь, лучше активно проведите время на свежем воздухе. Вечером стоит принять расслабляющую теплую ванну с натуральными маслами (если у вас нет на них аллергии). Постарайтесь лечь спать раньше, чтобы восстановить силы.

Горячая вода , ванна. СС0

Совет 2: не напрягайтесь и планируйте

В первый рабочий день специалисты советуют вливаться в работу постепенно. Избегайте сильной нагрузки, чаще устраивайте перерывы. Отложите важные встречи на вторую рабочую неделю. Делайте только одно важное дело в день, чтобы избежать завала.

В первые дни после новогодних каникул спланируйте работу на ближайшую неделю и начните постепенно возобновлять рабочие связи.

Домашний уют зимой. СС0

Совет 3: оденьтесь комфортно

Чтобы чувствовать себя максимально комфортно в первый день на работе в 2019 году, выберите удобную одежду. Это позволит не чувствовать скованности.

Специалисты говорят, что для восстановления рабочих навыков нужно два дня. Чтобы полностью влиться в рабочий режим, потребуется две недели.