Как выйти на работу после долгих каникул в Новый год-2018

Не расслабляйтесь на каникулах

Это не значит, что на выходных нудно заниматься рабочими вопросами. Просто не стоит проводить каникулы, лежа на диване. Спланируйте отдых так, чтобы он был максимально активным, больше гуляйте на свежем воздухе, катайтесь на коньках и лыжах, походите по магазинам. В таком случае переход от праздников к будням будет легче.

Не напрягайтесь

В первый рабочий день специалисты советуют не перенапрягаться и вливаться в рабочее русло постепенно. Избегайте ударной нагрузки, чаще устраивайте перерывы. Отложите важные встречи на вторую рабочую неделю. Делайте только одно важное дело в день, чтобы избежать завала.

Планируйте

Чтобы быстро вернуться в рабочий строй, начните первый рабочий день с плана на ближайшую неделю. Постепенно возобновляйте рабочие связи.

Соблюдайте режим дня

Хорошо, если даже во время новогодних праздников вы сохраните у себя хотя бы подобие режима. Тогда переход от отдыха к работе произойдет не так болезненно. Выясните, какая у вас норма сна, и обязательно позволяйте себе спать столько, сколько нужно. Если вы сова, сведите утренние сборы к минимуму и постараться сделать все возможное с вечера.

Расслабьтесь в ванне

Вечером в последний день отдыха примите расслабляющую теплую ванну с натуральными маслами или морской солью. И постарайтесь лечь спать пораньше, как в будний день. Чтобы выспаться, человеку необходимо 4-6 циклов сна, каждый из которых занимает около 1,5 часов фаз быстрого и медленного сна.

Оденьтесь комфортно

Чтобы чувствовать себя максимально комфортно в первый день на работе, выберите максимально удобную одежду. Конечно, это будет не любимая пижамка, но постарайтесь одеться так, чтобы не чувствовать скованности.

Специалисты говорят, что для восстановления рабочих навыков нужно два дня. Чтобы полностью влиться в рабочий режим, потребуется две недели.