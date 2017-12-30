Как встретить Новый год-2018, если ты один

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Есть заморские продукты

Новогодняя ночь — повод побаловать себя продуктами, которые не приходится есть каждый день. Готовьте то, что нравится лично вам. Можно купить большой подарочный сундук с конфетами и распотрошить его в эту ночь. Можно приготовить какое-нибудь экзотическое блюдо (главное, заранее купить ингредиенты и внимательно прочитать рецепт). А можно заказать гору еды на дом.

Пить шампанское в ванной

Новый год можно встретить в ванной. Наливаем любимые масла и пены, сыпем соль, зажигаем свечи, валяемся в ванной, вдыхаем хвойный аромат елочки, думаем позитивно, строим грандиозные планы на будущий год. Шампанское тоже можно рядом поставить. И ноут захватить, чтобы не пропустить поздравление президента.

Смотреть кино

Заранее запаситесь любимыми фильмами и попкорном и проведите настоящую киноночь. Смотрите старые новогодние комедии или составьте лист из недавно вышедших фильмов, которые не успели посмотреть. Будут ли это "Звездные войны", "Секс в большом городе" или все сезоны "Черного плаща" - решать только вам. Никто не будет канючить, что это не интересно.

Играть на ударных

Новогоднюю ночь можно посвятить любимому хобби. Вяжем носочки (или кукол), пересматриваем коллекцию марок (или фантиков), собираем пазлы (или раритетный мотоцикл). Давно не брали в руки укулеле? А ударная установка поди уже пылью покрылась? Сейчас самое время заняться тем, на что весь год времени не хватало.

Танцевать в костюме собаки

Выражение "Танцуй, как будто никто не видит" приобретает буквальность. Никто действительно не увидит и не скажет, что это неправильно или некрасиво. Можно придумать себе наряд. Или даже несколько. Это будет потрясающий карнавал для одного человека.

Нести людям счастье

Этот вариант - для общительных людей. Наделайте нехитрых закусок, купите конфет и мандаринов и идите поздравлять продавцов в ближайшем круглосуточном магазине или врачей в приемном покое больницы, а также сотрудников полиции или пожарных. Поздравьте соседей. На улицах, вообще, будет многолюдно. Отправляйтесь на площадь с елкой, угощайте детей конфетами и взрослых бутербродами, и вы точно весело встретите Новый год.

Лечь спать

Новый год настанет, хотите вы этого или нет. Совершенно не обязательно встречать его. Так что если мандарины уже подъедены, просто ложитесь спать.