Какого числа Китайский Новый год в 2020 и что подарить, чтобы привлечь благополучие

Китайский Новый год 2020 наступает 25 января. Его дата постоянно меняется, потому что на востоке празднуют Новый гол по лунному календарю. Китайский Новый год называют Праздником весны: в эту ночь поздравляют близких, дарят подарки, запускают фейерверки и громко шумят.

Китайский Новый год в 2020

Китайский Новый год отмечают во второе новолуние после зимнего солнцестояния 21 декабря.

По восточному гороскопу, Китайский Новый год 2020 — год Белой Металлической Крысы. Яркие черты этого знака — упорство, стойкость, решительность, готовность бороться за справедливость. Поэтому обманщикам удача благоволить не будет.

Крыса — не жадное, но и не расточительное животное. Она непритязательна и скромна, ценит практичность и функциональность. Кроме того, Крыса чувствительна, для нее важна любовь, семейные узы.

Китайский Новый год СС0

Что дарят на Новый год в Китае

Самый распространенный подарок на Китайский Новый год — деньги в красном конверте. Это не только практичный презент, но и пожелание удачи и процветания получателю.