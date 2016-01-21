Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 января -16°C
Новый год-2020
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Новый год

Какого числа Китайский Новый год в 2020 и что подарить, чтобы привлечь благополучие

Китайский Новый год 2020 наступает 25 января. Его дата постоянно меняется, потому что на востоке празднуют Новый гол по лунному календарю. Китайский Новый год называют Праздником весны: в эту ночь поздравляют близких, дарят подарки, запускают фейерверки и громко шумят.

Китайский Новый год
Китайский Новый год
СС0

Китайский Новый год в 2020

Китайский Новый год отмечают во второе новолуние после зимнего солнцестояния 21 декабря.

По восточному гороскопу, Китайский Новый год 2020 — год Белой Металлической Крысы. Яркие черты этого знака — упорство, стойкость, решительность, готовность бороться за справедливость. Поэтому обманщикам удача благоволить не будет.

Крыса — не жадное, но и не расточительное животное. Она непритязательна и скромна, ценит практичность и функциональность. Кроме того, Крыса чувствительна, для нее важна любовь, семейные узы.

Китайский Новый год
Китайский Новый год
СС0

Что дарят на Новый год в Китае

Самый распространенный подарок на Китайский Новый год — деньги в красном конверте. Это не только практичный презент, но и пожелание удачи и процветания получателю.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость