Какого числа Китайский Новый год в 2020 и что подарить, чтобы привлечь благополучие

Китайский Новый год в 2020
Китайский Новый год отмечают во второе новолуние после зимнего солнцестояния 21 декабря.
По восточному гороскопу, Китайский Новый год 2020 — год Белой Металлической Крысы. Яркие черты этого знака — упорство, стойкость, решительность, готовность бороться за справедливость. Поэтому обманщикам удача благоволить не будет.
Крыса — не жадное, но и не расточительное животное. Она непритязательна и скромна, ценит практичность и функциональность. Кроме того, Крыса чувствительна, для нее важна любовь, семейные узы.
Что дарят на Новый год в Китае
Самый распространенный подарок на Китайский Новый год — деньги в красном конверте. Это не только практичный презент, но и пожелание удачи и процветания получателю.