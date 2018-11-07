В Барнаул приедет российский Дед Мороз: где и когда с ним встретиться

12 ноября в Барнаул приедет российский Дед Мороз. Здесь он посетит детские дома, встретится с алтайским Дедом Морозом и придет на новогодний праздник, сообщает пресс-служба городской администрации.

Дед Мороз из Великого Устюга в Барнауле. 2017 год.

Это будет третье путешествие российского Деда Мороза по стране. В Барнаул он приедет со звездами НТВ.

Напомним, в прошлом году в краевую столицу вместе с Дедом Морозом приезжала известная фигуристка Анастасия Гребенкина.

Где можно встретиться с Дедом Морозом в Барнауле?

12 ноября с 9:30 до 10:00 российский Дед Мороз встретится с Дедом Морозом Алтайского края в Нагорном парке.

13 ноября в 15:00 перед ТРЦ «Праздничный» (ул. Балтийская, 16) начнется городской праздник «Большое новогоднее путешествие». Для гостей подготовят развлекательную программу с играми, конкурсами и хороводами, будет работать новогодняя фотозона.

В течение двух дней Дед Мороз посетит три детских дома Барнаула.

Российский Дед Мороз и фигуристка Анастасия Гребенкина побывали в Барнауле. Евгения Родочинская

В каких городах побывает российский Дед Мороз?

За два месяца Дед Мороз объедет 22 города. Он побывает в Красноярске, Томске, Барнауле, Кемерове, Новосибирске, Омске, Тюмени, Екатеринбурге, Челябинске, Перми, Казани, Ижевске, Нижнем Новгороде, Саратове, Краснодаре, Воронеже, Туле, Санкт-Петербурге, Череповце, Вологде, Ярославле и Москве.