В Барнаул приедет российский Дед Мороз: где и когда с ним встретиться

Это будет третье путешествие российского Деда Мороза по стране. В Барнаул он приедет со звездами НТВ.
Напомним, в прошлом году в краевую столицу вместе с Дедом Морозом приезжала известная фигуристка Анастасия Гребенкина.
Где можно встретиться с Дедом Морозом в Барнауле?
12 ноября с 9:30 до 10:00 российский Дед Мороз встретится с Дедом Морозом Алтайского края в Нагорном парке.
13 ноября в 15:00 перед ТРЦ «Праздничный» (ул. Балтийская, 16) начнется городской праздник «Большое новогоднее путешествие». Для гостей подготовят развлекательную программу с играми, конкурсами и хороводами, будет работать новогодняя фотозона.
В течение двух дней Дед Мороз посетит три детских дома Барнаула.
В каких городах побывает российский Дед Мороз?
За два месяца Дед Мороз объедет 22 города. Он побывает в Красноярске, Томске, Барнауле, Кемерове, Новосибирске, Омске, Тюмени, Екатеринбурге, Челябинске, Перми, Казани, Ижевске, Нижнем Новгороде, Саратове, Краснодаре, Воронеже, Туле, Санкт-Петербурге, Череповце, Вологде, Ярославле и Москве.