Когда в Барнауле разберут главный снежный городок и возобновят движение на площади Сахарова

Демонтаж конструкций снежного городка займет 3 дня. После окончания работ откроют движение по проспекту Социалистическому от улицы Молодежной до улицы Димитрова.
Напомним, в этом году в Барнауле построили несколько снежных городков. Главную елку установили на площади Сахарова. Вторая по значимости площадка находится на улице Мало-Тобольской. Еще несколько городков открыли в районах города.
В мэрии отметили, что снежный городок на улице Мало-Тобольской будет работать, пока позволят погодные условия.