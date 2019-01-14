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Когда в Барнауле разберут главный снежный городок и возобновят движение на площади Сахарова

В Барнауле снежный городок на площади Сахарова начнут разбирать 14 января, пишет официальный сайт города.

В Барнауле начали демонтировать снежный городок и елку.
В Барнауле начали демонтировать снежный городок и елку.
Анна Зайкова

Демонтаж конструкций снежного городка займет 3 дня. После окончания работ откроют движение по проспекту Социалистическому от улицы Молодежной до улицы Димитрова.

Напомним, в этом году в Барнауле построили несколько снежных городков. Главную елку установили на площади Сахарова. Вторая по значимости площадка находится на улице Мало-Тобольской. Еще несколько городков открыли в районах города.

В мэрии отметили, что снежный городок на улице Мало-Тобольской будет работать, пока позволят погодные условия.

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