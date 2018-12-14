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Корпоративные подарки на Новый год-2019. Как не потратить бюджет на банальные безделушки

Корпоративные новогодние подарки сотрудникам, клиентам и партнерам — это не просто ритуал, а инструмент ведения бизнеса. Корпоративный подарок на Новый год-2019 не должен полететь в корзину сразу после вручения, он должен «работать» на укрепление имиджа компании. Altapress.ru рассказывает, как выбрать эффективные корпоративные подарки на Новый год.

Новый год. Шампанское.
Новый год. Шампанское.
СС0

Каким должен быть хороший корпоративный подарок?

  • Он продемонстрирует, что в компании с вниманием относятся к клиентам, партнерам и сотрудникам.
  • В идеале, правильный подарок покажет, что вы умеете стратегически мыслить, планировать и приветствуете новые идеи.
  • Хороший корпоративный подарок не хочется выкинуть.
Новый год. Празднование.
Новый год. Празднование.
СС0

Чем плохи банальные корпоративные подарки на Новый год?

  • Дают сотрудникам понять: «Нам безразлично».
  • Не помогают выстроить теплые, доверительные отношения с клиентами и партнерами.
  • Тратят бюджет компании впустую.
Платье. Наряд. Новый год.
Платье. Наряд. Новый год.
СС0

Корпоративные новогодние подарки 2019: как правильно выбрать

В идеале, корпоративные новогодний подарки должны быть оригинальными и полезными. Они отличаются от подарков компаний-конкурентов, этичны (не ставят никого в неудобное положение), не навязчивы (без логотипа и прочей символики на всю поверхность подарка) и долговечны. Высший пилотаж — если этот подарок полезен не только для одариваемого, но и для членов его семьи, пишет hrm.ru.

Новый год. Празднование. Бокал.
Новый год. Празднование. Бокал.
СС0

Идеи корпоративных подарков на Новый год-2019

В интернете предлагают много корпоративных подарков на Новый год. Мы подобрали несколько самых интересных, на наш взгляд, идей:

  • Power bank (внешний аккумулятор, от которого можно зарядить телефон, когда рядом нет розетки, компьютера или необходимого шнура).
  • Необычные аксессуары для компьютера.
  • Небольшой плед или подушка в автомобиль.

Кроме того, это может быть какой-то стандартный подарок с необычным дизайном, презент, впечатляющий объемом (скажем, несколько кг мандаринов) или запоминающийся процесс дарения, советует www. mann-ivanov-ferber.ru.

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