Корпоративные подарки на Новый год-2019. Как не потратить бюджет на банальные безделушки

Каким должен быть хороший корпоративный подарок?
- Он продемонстрирует, что в компании с вниманием относятся к клиентам, партнерам и сотрудникам.
- В идеале, правильный подарок покажет, что вы умеете стратегически мыслить, планировать и приветствуете новые идеи.
- Хороший корпоративный подарок не хочется выкинуть.
Чем плохи банальные корпоративные подарки на Новый год?
- Дают сотрудникам понять: «Нам безразлично».
- Не помогают выстроить теплые, доверительные отношения с клиентами и партнерами.
- Тратят бюджет компании впустую.
Корпоративные новогодние подарки 2019: как правильно выбрать
В идеале, корпоративные новогодний подарки должны быть оригинальными и полезными. Они отличаются от подарков компаний-конкурентов, этичны (не ставят никого в неудобное положение), не навязчивы (без логотипа и прочей символики на всю поверхность подарка) и долговечны. Высший пилотаж — если этот подарок полезен не только для одариваемого, но и для членов его семьи, пишет hrm.ru.
Идеи корпоративных подарков на Новый год-2019
В интернете предлагают много корпоративных подарков на Новый год. Мы подобрали несколько самых интересных, на наш взгляд, идей:
- Power bank (внешний аккумулятор, от которого можно зарядить телефон, когда рядом нет розетки, компьютера или необходимого шнура).
- Необычные аксессуары для компьютера.
- Небольшой плед или подушка в автомобиль.
Кроме того, это может быть какой-то стандартный подарок с необычным дизайном, презент, впечатляющий объемом (скажем, несколько кг мандаринов) или запоминающийся процесс дарения, советует www. mann-ivanov-ferber.ru.