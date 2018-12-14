Корпоративные подарки на Новый год-2019. Как не потратить бюджет на банальные безделушки

Корпоративные новогодние подарки сотрудникам, клиентам и партнерам — это не просто ритуал, а инструмент ведения бизнеса. Корпоративный подарок на Новый год-2019 не должен полететь в корзину сразу после вручения, он должен «работать» на укрепление имиджа компании. Altapress.ru рассказывает, как выбрать эффективные корпоративные подарки на Новый год.

Каким должен быть хороший корпоративный подарок?

Он продемонстрирует , что в компании с вниманием относятся к клиентам , партнерам и сотрудникам.

что в компании с вниманием относятся к клиентам партнерам и сотрудникам. В идеале , правильный подарок покажет , что вы умеете стратегически мыслить , планировать и приветствуете новые идеи.

правильный подарок покажет что вы умеете стратегически мыслить планировать и приветствуете новые идеи. Хороший корпоративный подарок не хочется выкинуть.

Новый год. Празднование. СС0

Чем плохи банальные корпоративные подарки на Новый год?

Дают сотрудникам понять: «Нам безразлично».

Не помогают выстроить теплые , доверительные отношения с клиентами и партнерами.

доверительные отношения с клиентами и партнерами. Тратят бюджет компании впустую.

Платье. Наряд. Новый год. СС0

Корпоративные новогодние подарки 2019: как правильно выбрать

В идеале, корпоративные новогодний подарки должны быть оригинальными и полезными. Они отличаются от подарков компаний-конкурентов, этичны (не ставят никого в неудобное положение), не навязчивы (без логотипа и прочей символики на всю поверхность подарка) и долговечны. Высший пилотаж — если этот подарок полезен не только для одариваемого, но и для членов его семьи, пишет hrm.ru.

Новый год. Празднование. Бокал. СС0

Идеи корпоративных подарков на Новый год-2019

В интернете предлагают много корпоративных подарков на Новый год. Мы подобрали несколько самых интересных, на наш взгляд, идей:

Power bank ( внешний аккумулятор , от которого можно зарядить телефон , когда рядом нет розетки , компьютера или необходимого шнура).

внешний аккумулятор от которого можно зарядить телефон когда рядом нет розетки компьютера или необходимого шнура). Необычные аксессуары для компьютера.

Небольшой плед или подушка в автомобиль.

Кроме того, это может быть какой-то стандартный подарок с необычным дизайном, презент, впечатляющий объемом (скажем, несколько кг мандаринов) или запоминающийся процесс дарения, советует www. mann-ivanov-ferber.ru.