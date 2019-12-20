Легкая небрежность и объем: красивые и модные прически на Новый год

Прическа — не последняя часть образа любой женщины, в том числе и в новогоднюю ночь. Рассказываем, как разобраться в обилии вариантов, какие прически сейчас актуальны и как стать особенной в этот праздник.

Длинные и средние

При выборе прически на Новый год нужно ориентироваться на длину волос. Для длинных и средних — ограничений нет. Стилисты советуют обратить внимание на объемные пучки, высокие хвосты, плетения и локоны. Но есть одно условие — придайте своей прическе актуальную легкую небрежность и объем.

Невзначай выпустите пару прядей из хвоста или шишечки и подкрутите их, или отступитесь от классического варианта упругих и четких локонов и хорошо их расчешите. Небрежные волны сейчас в тренде. Также все еще в моде аккуратные низкие хвосты щедро сдобренные средством для укладки, но будьте осторожны — такой вариант прически подходит лишь девушкам с точеными чертами лица.

Короткие волосы

Для обладательниц коротких волос также найдутся свои варианты причесок. Если ваша стрижка совсем короткая, взъерошьте волосы и зафиксируйте их гелем или воском. В случае, когда длинна волос позволяет какие-либо маневры — экспериментируйте. Попробуйте уложить все волосы назад, но не зализывайте. Помните про небрежность.

Аксессуары

Заколки, диадемы и другие украшения могут выгодно выделить вас среди других участниц торжества. Стилисты рекомендуют использовать в своем образе блестящие гели и лаки для укладки, вплетать в высокие хвосты металлические цепочки и разрешают злоупотреблять заколками с крупным жемчугом.