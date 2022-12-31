Новый год 2023 близко. Теплые поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравляю с Новым годом

И желаю вам добра,

Много денег, позитива

И семейного тепла.



Будет год пускай успешным,

Много счастья принесет,

Воплотит пусть все желанья

Этот славный Новый год.

Желаю сказочного года

Без бед, болезней и помех!

Готовьтесь к новым поворотам

На неожиданный успех.



Пусть только радостные лица

Вас дома будут окружать,

И давняя мечта свершится,

Не заставляя долго ждать!