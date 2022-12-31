Новый год 2023 близко. Теплые поздравления в прозе, стихах и смс

Теплые поздравления с Новым годом 2023 в прозе
Поздравляю с Новым годом! Желаю, чтоб в вашем доме круглый год были уют, любовь и счастье. Пусть новый год принесет много радостных и счастливых дней! Желаю, чтобы в новом году исполнились все ваши мечты и желания!
Поздравляю с наступающим Новым годом! Желаю, чтобы в этом году все поставленные цели были достигнуты, проблемы решены, а сюрпризы были только приятными. Пусть год будет веселым, беззаботным и благополучным!
С Новым годом! Пусть вас ждут только радость, здоровье и удача! Пусть 2023-й будет годом исполнения желаний и претворения в жизнь всех планов! Пусть он каждому подарит как можно больше счастливых дней и встреч!
Теплые поздравления с Новым годом 2023 в стихах
С Новым годом, с Новым годом!
Пусть здоровье входит в дом,
Пусть Мороз рукой легкой
Разбросает счастье в нем!
Будет пусть он полон смеха,
И любви, и доброты,
Чтоб заботы — не помеха,
Достатка, мира, красоты!
С Новым годом поздравляю
И от всей души желаю,
Чтоб сбывались все мечты,
В праздник зимней красоты!
Чтобы счастье приходило,
Вам везение дарило,
А еще успех и радость,
Чудеса, удачи сладость!
Вот приходит Новый год
И с собой он пусть несет
Много счастья, много смеха,
В жизни и в делах — успеха.
Ярких, творческих идей,
Самых преданных друзей.
И любви − огромной, чистой,
И улыбок − лишь лучистых!
Теплые поздравления с Новым годом 2023 в смс
Поздравляю с Новым годом
И желаю вам добра,
Много денег, позитива
И семейного тепла.
Будет год пускай успешным,
Много счастья принесет,
Воплотит пусть все желанья
Этот славный Новый год.
Желаю сказочного года
Без бед, болезней и помех!
Готовьтесь к новым поворотам
На неожиданный успех.
Пусть только радостные лица
Вас дома будут окружать,
И давняя мечта свершится,
Не заставляя долго ждать!
Как хорошо, что каждый год
К нам в дом приходит Новый год!
Его все ждем мы с нетерпеньем,
Потом встречаем с наслажденьем!
Пусть в каждом доме в этот год
Лишь счастье и добро живет!
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