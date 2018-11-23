Новый год близко: в Барнауле на полтора месяца перекроют площадь Сахарова

Площадь Сахарова в Барнауле начнут готовить к Новому году уже 1 декабря. Также ограничат движение и на некоторых других улицах, пишет официальный сайт города.

Традиционно с 1 декабря из-за установки главной городской елки перекроют Социалистический проспект от улицы Молодежной до улицы Мерзликина. Открыть проезд планируют к вечеру 17 января, когда демонтируют все элементы городка.

Также с 1 декабря по 14 января перекроют подъезды к площади в районе Дворца культуры «Южный» (улица Чайковского, 21). Там построят новогодний городок Центрального района.

Кроме того, в день открытия районных елок 29 декабря с 15 до 19 часов запретят проезд по улице Георгия Исакова от четной до нечетной стороны улицы Островского (пл.Мира), а с 17 до 18 — по четной стороне проспекта Ленина от улицы Чеглецова до улицы Петра Сухова (рядом с ДК «Трансмаш»).

Также изменится схема движения общественного транспорта. Ее можно найти здесь.

Напомним, На площади Сахарова в Барнауле заготовят 550 кубометров льда, возведут 8 башен, 4 горки и ледовый аттракцион. В эти конструкции встроят подсветку, поэтому они будут переливаться огнями в темное время суток.