Власти рассказали, каким хотят сделать главный снежный городок в Барнауле

На площади Сахарова в Барнауле заготовят 550 кубометров льда, возведут 8 башен, 4 горки и ледовый аттракцион. В эти конструкции встроят подсветку, поэтому они будут переливаться огнями в темное время суток, сообщают «Вести Алтай».

Также на площади установят 13 ледяных скульптур и две снежные фигуры — Деда Мороза и Снегурочки. Главным украшением площади станет 32-метровая ель.

Здесь планируют установить горки средние и малые, детские ледовые аттракционы — небольшие препятствия в виде перепадов высот из ледяных блоков.

Иван Гармат,

заместитель председателя комитета по благоустройству администрации Барнаула:

Прорабатывается вопрос по установке аттракционов с парка развлечений, который находится там же, на этой территории. Также планируем установить световой потолок в районе театра драмы. По катку вопрос пока решается на оргкомитете.

Концепция праздничного оформления пока до конца не определена, варианты украшения новогодней площади еще обсуждают. Однако известно, что на возведение снежного городка на площади Сахарова из городского бюджета выделят более 7 млн рублей. Работы должны завершить к 23 декабря.

Напомним, впервые в этом году к празднику украсят пешеходную улицу Мало-Тобольскую. Кроме елки там сделают снежный городок, установят ледовые фигуры и украсят территорию праздничной иллюминацией.