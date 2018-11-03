В Барнауле на пустынной туристической улице Мало-Тобольской установят новогоднюю елку

Сергей Дугин провел совещание со своими замами, а также представителем СК «Сибирия» — собственника Старого базара (здание находится на реконструкции).
Кроме елки на Мало-Тобольской решено устроить снежный городок, установить ледовые фигуры и украсить все праздничной иллюминацией.
Сергей Дугин,
мэр Барнаула:
Надеюсь, что новая площадка на ул. Мало-Тобольской понравится горожанам. Снежный городок останется здесь до конца зимы — пока позволит погода.
Ожидается, что на площади рядом с пешеходной Мало-Тобольской, которую расчистили от построек и мусора осенью 2018 года, главная елка города будет установлена в 2020 году. Это должно было привлечь людей к улице — одной из достопримечательностей барнаульского туркластера, которая чаще всего пустует.
Пока самое большой снежный городок и ель по-прежнему установят на площади им. Сахарова. На организацию площадки запланировано около 8 млн рублей и 800 кубометров ледяных блоков.
Открытие новогодних елок в районах города пройдет 22 декабря, а главной городской елки на площади Сахарова — 29 декабря.