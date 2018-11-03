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Жизнь
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В Барнауле на пустынной туристической улице Мало-Тобольской установят новогоднюю елку

Мэр города Сергей Дугин 2 нояря провел выездное совещание на главной улице туркластера — Мало-Тобольской, чтобы осудить новогоднее украшение территории. Официальный сайт города пишет, что здесь решено установить елку.

Елка.Новый год.
Елка.Новый год.
СС0

Сергей Дугин провел совещание со своими замами, а также представителем СК «Сибирия» — собственника Старого базара (здание находится на реконструкции).

Кроме елки на Мало-Тобольской решено устроить снежный городок, установить ледовые фигуры и украсить все праздничной иллюминацией.

Выездное совещания Сергея Дугина.
Выездное совещания Сергея Дугина.
barnaul.org

Сергей Дугин,
мэр Барнаула:

Надеюсь, что новая площадка на ул. Мало-Тобольской понравится горожанам. Снежный городок останется здесь до конца зимы — пока позволит погода.

Ожидается, что на площади рядом с пешеходной Мало-Тобольской, которую расчистили от построек и мусора осенью 2018 года, главная елка города будет установлена в 2020 году. Это должно было привлечь людей к улице — одной из достопримечательностей барнаульского туркластера, которая чаще всего пустует.

Пока самое большой снежный городок и ель по-прежнему установят на площади им. Сахарова. На организацию площадки запланировано около 8 млн рублей и 800 кубометров ледяных блоков.

Открытие новогодних елок в районах города пройдет 22 декабря, а главной городской елки на площади Сахарова — 29 декабря.

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