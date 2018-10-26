Стало известно, где в Барнауле установят главную елку и сделают снежный городок

Глава Барнаула Сергей Дугин 25 октября провел первое заседание оргкомитета по подготовке и проведению новогодних и рождественских праздников. Он заявил, что их нужно провести на достойном уровне, пишет официальный сайт города.

В Барнауле начали демонтировать снежный городок и елку.

По словам председателя комитета по культуре Валерия Паршкова, уже формируют режиссерско-постановочную группу, обсуждают сценарии мероприятий и эскизы оформления главной сценической площадки города, места проведения массовых мероприятий в пригородной зоне и в районах.

В администрации отметили, что из-за закрытия Дворца зрелищ и спорта им. Г.С.Титова новогодние представления для детей 1−4 классов пройдут с 24 по 26 декабря на пяти площадках:

Алтайский краевой театр драмы им. В.М.Шукшина,

Алтайский государственный музыкальной театр,

Дворец культуры города,

Дворец культуры «Южный»,

Дворец культуры «Моторостроителей».

Кроме того, 27 декабря во Дворце культуры города запланировано праздничное представление для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Главный новогодний городок возведут на площади Сахарова. На его строительство и установку елки предусмотрено около 8 млн рублей. Всего для снежных городков планируют заготовить 800 кубометров ледяных блоков.

Открытие новогодних елок в районах города пройдет 22 декабря, а главной городской елки на площади Сахарова — 29 декабря.

Во время новогодних и рождественских праздников запланировано более 20 спортивных городских мероприятий. Для барнаульцев будут работать 17 катков, 30 хоккейных коробок, 21 лыжная база.

Город украсят к празднику. На рекламных щитах появится 120 праздничных баннеров. В эскизах предлагают совместить литературные традиции России, выраженные в стихах, сказках и объединить их с тематическими рисунками и иллюстрациями.