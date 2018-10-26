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Стало известно, где в Барнауле установят главную елку и сделают снежный городок

Глава Барнаула Сергей Дугин 25 октября провел первое заседание оргкомитета по подготовке и проведению новогодних и рождественских праздников. Он заявил, что их нужно провести на достойном уровне, пишет официальный сайт города.

В Барнауле начали демонтировать снежный городок и елку.
В Барнауле начали демонтировать снежный городок и елку.
Анна Зайкова

По словам председателя комитета по культуре Валерия Паршкова, уже формируют режиссерско-постановочную группу, обсуждают сценарии мероприятий и эскизы оформления главной сценической площадки города, места проведения массовых мероприятий в пригородной зоне и в районах.

В администрации отметили, что из-за закрытия Дворца зрелищ и спорта им. Г.С.Титова новогодние представления для детей 1−4 классов пройдут с 24 по 26 декабря на пяти площадках:

  • Алтайский краевой театр драмы им. В.М.Шукшина,
  • Алтайский государственный музыкальной театр,
  • Дворец культуры города,
  • Дворец культуры «Южный»,
  • Дворец культуры «Моторостроителей».

Кроме того, 27 декабря во Дворце культуры города запланировано праздничное представление для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Главный новогодний городок возведут на площади Сахарова. На его строительство и установку елки предусмотрено около 8 млн рублей. Всего для снежных городков планируют заготовить 800 кубометров ледяных блоков.

Открытие новогодних елок в районах города пройдет 22 декабря, а главной городской елки на площади Сахарова — 29 декабря.

Во время новогодних и рождественских праздников запланировано более 20 спортивных городских мероприятий. Для барнаульцев будут работать 17 катков, 30 хоккейных коробок, 21 лыжная база.

Город украсят к празднику. На рекламных щитах появится 120 праздничных баннеров. В эскизах предлагают совместить литературные традиции России, выраженные в стихах, сказках и объединить их с тематическими рисунками и иллюстрациями.

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